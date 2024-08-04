Üye Girişi
Haberler

Karacabey'de binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu gözlemledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluşarak Perseid meteor yağmurunu gözlemledi. Gökyüzü meraklıları ve doğaseverler, çadırlarla kamp kurup bölgede konakladı. Etkinlikte alanında uzman kişiler de sunumlarını ve konuşmalarını gerçekleştirdi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi.

Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu.

Çeşitli illerden de yoğun katılımla gökyüzü meraklıları ve doğaseverler, gece saatlerinde meteor yağmurunu gözlemledi, çadırlarla kamp kurup bölgede konakladı.

Alanında uzman çeşitli kişiler de programda sunumlarını ve konuşmalarını yaptı.

Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

"Uluslararası boyut kazandık"

Doğa fotoğrafçısı ve programı organize eden Alper Tüydeş, gazetecilere, bu yıl katılımın çok yoğun olduğunu söyledi.

Etkinliğin 5 yıldır devam ettiğini ve festival boyutuna geldiğini belirten Tüydeş, "Her sene şımarmadan, mütevazi şekilde eksiklikleri tamamlayarak ailelere ulaşabilecek seviyede düzenliyoruz. Hem bölge hem de Bursa için tanıtım fırsatı oluyor. Nasa'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen Umut Yıldız gibi önemli konuklarımız da oluyor." dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından katılımın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Tüydeş, şöyle konuştu:

"Yurt dışından gelen misafirlerimiz de var. Uluslararası bir boyut kazandık. Türkiye'nin en büyük gözlem etkinliği diyebiliriz. Bu kadar düzenli ve çok sayıda kişiyi alanda sorunsuz ağırlayarak büyük bir başarıyla imza atıyoruz. Geçen yıl 15 bine yakın kişiyi ağırlamıştık. Bu yıl yaklaşık 20 bin kişiyi ağırladığımızı tahmin ediyoruz. Eşsiz bir ortamda gerçekten unutulmaz bir deneyim yaşatıyoruz."

Ailesiyle etkinliğe katılan Fatih Ortabağ, atmosferin çok güzel olduğunu dile getirdi.

İlk kez geldiklerini ve heyecanlı olduklarını anlatan Ortabağ, "Bu kadar katılımın yoğun olacağını ve güzel gideceğini beklemiyorduk. Alper Gezeravcı'nın uzaya gitmesiyle hepimiz bu alana ilgi duymaya başladık. Çocuklarımızla beraber o yüzden de gelmek istedik. Mutluyuz ve keyifli vakit geçiriyoruz." dedi.

Arda Gürses ise 5 yıldır etkinliğe aralıksız geldiğini belirterek, her sene etkinliğin üstüne koya koya gitmesinin keyifli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Karacabey Yeniköy Bursa Doğa Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

Dünya diken üstünde! ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi, İran kıyılarına sadece 10 kilometre uzaklıkta

Dünya diken üstünde! ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi, İran kıyılarına sadece 10 kilometre uzaklıkta

 ABD, vatandaşlarını 'acil' koduyla uyardı: Hemen Lübnan'ı terk edin

ABD, vatandaşlarını "acil" koduyla uyardı: Hemen Lübnan'ı terk edin

 Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Okan Buruk'tan 5-0'lık mağlubiyet sonrası zehir zemberek açıklama

Okan Buruk'tan 5-0'lık mağlubiyet sonrası zehir zemberek açıklama
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title