Karabük haberleri | Karabük'ün 571 yıllık camisi: "Küre-i Hadid"

Gelen Karabük haberine göre Küre-i Hadid Camisinin dış görünümü Camii içindeki türbeden görüntüler Tavan ve duvar süslemeleri Camii mihrabı Araştırmacı-yazar Hüseyin Lütfi Ersoy ile röportaj Karabük'ün Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan 571 yıllık camisi: "Küre-i Hadid" Eflanı ilçesinde Candaroğulları Beyliği...

Küre-i Hadid Camisinin dış görünümü

Camii içindeki türbeden görüntüler

Tavan ve duvar süslemeleri

Camii mihrabı

Araştırmacı-yazar Hüseyin Lütfi Ersoy ile röportaj Karabük'ün Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan 571 yıllık camisi: "Küre-i Hadid"

Eflanı ilçesinde Candaroğulları Beyliği döneminde İsmail Bey tarafından 1451 yılında kesme ve moloz taştan yaptırılan Küre-i Hadid Camisi, aradan yıllar geçse de ibadethane olarak hizmet vermeyi sürdürüyor

Araştırmacı-yazar Hüseyin Lütfi Ersoy:

"Özellikle imamın namaz kıldığı mihrap, Selçuklu-Osmanlı mimari geçiş sürecinin önemli örneklerinden biridir"

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde Selçuklu mimarisinden izler taşıyan 571 yıllık Küre-i Hadid Camisi, yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Candaroğulları Beyliği döneminde İsmail Bey tarafından 1451 yılında inşa ettirilen Demirli köyündeki cami, kesme ve moloz taştan yapılan dikdörtgen yapısıyla dikkati çekiyor.

Ahşap minaresi bulunan caminin tavanı, kapıdan mihraba kadar uzanan ve iki direkle beslenen ağaçlar üzerine inşa edilmiş.

Tavan ve duvar süslemelerinde kök boyası, mihrabında ise alçı ve kirecin kullanıldığı cami, Selçuklu mimarisinden izler taşıyor.

Karabük'ün ibadete açık en eski camisi olarak bilinen Küre-i Hadid Camisi, 1891'de dönemin Kastamonu Valisi Abdurrahman Nureddin Paşa'nın talimatıyla onarımdan geçiriliyor.

2013 yılında restore edilerek yeniden ibadete açılan caminin yanında Şeyh Mahmut Efendi'nin türbesi de bulunuyor.

"Karabük'ün en eski İslam eserlerinden biri"

Tarih ve kültür üzerine araştırmalar yapan, bu alanda yayınlanmış 10 kitabı bulunan araştırmacı-yazar Hüseyin Lütfi Ersoy, AA muhabirine, caminin Anadolu'nun en geniş coğrafyasına sahip ve en uzun ömürlü beyliklerinden biri olan Candaroğulları Beyliği'nin son beyi de kabul edilen İsmail Bey tarafından 1451 yılında yaptırıldığını anlattı.

Küre-i Hadid'in kelime anlamının "demir ocağı" olduğunu aktaran Ersoy, "Günümüzde Eflani ilçesine Demirli ismiyle bağlı olan köyümüzün adıdır. Camimiz de bu köyde bulunmaktadır. Karabük'ün en eski İslam eserlerinden biri, Küre-i Hadid Camisi'dir." dedi.

Ersoy, caminin kesme ve moloz taş ile ahşaptan oluştuğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle imamın namaz kıldığı mihrap, Selçuklu-Osmanlı mimari geçiş sürecinin önemli örneklerinden biridir. Ahşap direkler ve sundurmaların tamamı kök boyasıyla süslenmiştir. Mihrap ise dönemin alçısından oluşup, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin geçiş dönemini yansıtan önemli figürler ve nişlerden oluşmaktadır."

Caminin, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerine intisap eden Şeyh Mahmut tarafından yanı başına dergah kurulmak ve 1530 yılı itibarıyla da bölgede bir Halveti dergahının olmasıyla çok hareketli bir yer olduğunu anlatan Ersoy, 1869 yılına kadar caminin merkezinde olan coğrafyanın kaza olarak devam ettiğini dile getirdi.

Ersoy, Küre-i Hadid'in, Karabük'ün en eski camisi olduğunu vurgulayarak, son dönemde özgün haline uygun yapılan restorasyonuyla kentin gözde tarihi eser ve alanlardan birisi olduğunu kaydetti.