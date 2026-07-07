Kapadokya ışıl ışıl oldu

Kapadokya'da hayata geçirilen gece müzeciliği uygulamasıyla bölgenin tarihi ve doğal mirası gün batımından sonra da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında bölgenin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi özel aydınlatma sistemleriyle gece ziyaretine uygun hale getirildi.

Bakanlığın 'Gece Müzeciliği' projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, tarihi dokuya zarar vermeyen ve ışık kirliliğini en aza indirecek teknoloji tercih edildi. Toplam 692 aydınlatma armatürü kullanılırken, kaya oluşumları, kiliseler, manastırlar, yürüyüş güzergahları ve seyir noktaları estetik bir ışık kurgusuyla görünür hale getirildi. Projede ayrıca yansıtma (projection mapping) gösterileriyle Kapadokya'nın tarihi ve doğal mirası ziyaretçilere farklı bir anlatımla sunuluyor. En kapsamlı çalışma Göreme Açık Hava Müzesi'nde gerçekleştirildi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan müzeye 397 aydınlatma armatürü yerleştirilerek müze içerisindeki kiliseler, manastırlar, yürüyüş yolları ve peri bacaları gece de güvenli şekilde gezilebilir hale getirildi. Kapadokya'nın simge noktalarından Paşabağları Ören Yeri'nde 120, Zelve Açık Hava Müzesi'nde 105, Erdemli Vadisi'nde ise 70 aydınlatma armatürü kullanıldı. Böylece dört farklı noktada toplam 692 armatür ile ziyaretçilere yeni bir gece deneyimi sunuldu. Kapadokya'da gece turizmine yönelik çalışmalar ise yalnızca bu alanlarla sınırlı kalmadı. Daha önce Uçhisar Güvercinlik Vadisi, Ortahisar Kalesi ve çevresi ile Kapadokya Su ve Işık Gösteri Alanı da ışıklandırılarak akşam saatlerinde ziyaret edilebilir hale getirilmişti. Böylece bölge, gündüz sıcak hava balonları ve vadileriyle öne çıkarken, geceleri de farklı bir turizm rotası kazanmaya başladı. Profesyonel turist rehberi Berkay Altınçekiç, gece müzeciliğinin Kapadokya'ya yeni bir turizm ürünü kazandırdığını belirterek, "Sürekli gündüz geldiğimiz bu alanları gece görmek gerçekten bambaşka bir atmosfer oluşturmuş. Işıklandırmalar çok başarılı olmuş. Burada yürürken hem güvenli bir ortam hissediyorsunuz hem de geçmişte bu kayaların içinde yaşayan insanların hayatını daha iyi hayal edebiliyorsunuz. Özellikle yabancı turistler gece müzeciliğine büyük ilgi gösteriyor. Daha önce gece gezdirdiğim misafirlerim gündüzle karşılaştırdıklarında gece atmosferini çok daha etkileyici bulduklarını ifade ettiler" dedi.

Trabzon'dan gelen Nigar Eyüp, "Gece müzeciliğini deneyimlemek istedik. Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel. Işıklandırmalar sayesinde tarihi yapılar çok farklı görünüyor" ifadelerini kullandı. Mersin'den gelen Rabia Genç ise Kapadokya'yı daha önce de ziyaret ettiğini belirterek, "Kiliseleri gündüz gezmiştik. Gece ise atmosfer tamamen değişmiş. Burada yaşamış insanların izlerini ve tarihi dokuyu çok daha güçlü hissedebiliyorsunuz. İyi ki gelmişiz" diye konuştu.

Gece müzeciliği uygulamasıyla Kapadokya'da ziyaret sürelerinin uzatılması, bölgedeki turizm hareketliliğinin dört mevsim ve günün daha uzun saatlerine yayılması hedefleniyor. Enerji verimliliği esas alınarak hazırlanan sistemlerde ışık kirliliğinin azaltılması, doğal yaşamın korunması ve tarihi dokunun özgün kimliğinin muhafaza edilmesi de ön planda tutuluyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı