Sinemasal Kültür Sanat Derneği 'Kapadokya Bienali'ni duyurdu

SİNEMASAL, toplumsal ve küresel sorunlara sanatsal çözüm yolları bulmak amacıyla Kapadokya Bienalini duyurdu. 7 Mayıs - 3 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kapadokya Bienali, 'Doğum' temasıyla sanatseverleri ağırlayacak.

Sinemasal Kültür Sanat Derneği ve New Saga Fikir Sanat A.Ş. iş birliğiyle düzenlenecek olan bienal Enes Kaya direktörlüğünde gerçekleştirilecek. 7 Mayıs - 3 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kapadokya Bienali, ilk yılında 'Doğum' temasıyla sanatın dönüştürücü gücünü yaşamın merkezine taşıyacak. Afetler, savaşlar ve ekonomik buhranlar karşısında, insanın yeniden başlama cesaretine odaklanan bienal; sanatçıları, yalnızca tanık olmaya değil, sanatın iyileştirici, birleştirici ve harekete geçirici potansiyelini kullanarak toplumsal ve küresel sorunlara çözüm üretmeye davet ediyor.

Sinemasal, bienal aracılığı ile sanatın toplumsal fayda sağlayan yönünü görünür kılmak, sanatın yalnızca estetik bir ifade biçimi değil, yaşamsal çözümlere ilham verebilecek bir düşünme ve üretme biçimi olduğunu göstermeyi hedefliyor.

Bienal direktörü Enes Kaya, yaptığı açıklamada Göreme, Ürgüp, Avanos, Uçhisar ve Ortahisar olmak üzere beş farklı lokasyonda, beş ay boyunca sürecek olan Kapadokya Bienalinin Türkiye ve dünyadan sanatçıları bir araya getirerek temel yaşamsal ihtiyaçlara sanat aracılığıyla sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçladığını ifade etti. Kapadokya Bienali kapsamında hayata geçirilecek olan Bienal Special etkinliğinin katılımcılara unutulmaz bir sanat deneyimi sunacağını belirten Kaya, tüm sanatseverleri bienal heyecanına ortak olmaya davet etti.

Kapadokya Bienalinin merkezinde, 'peki ya şimdi?' sorusu yer alıyor. Bu soru, aynı zamanda bir çağrı özelliği taşıyor. Her sanat eseri, bir çözüm önerisi; her öneri, bir yeniden doğuşun simgesi olarak görülüyor. 'Doğum' teması; barınmadan gıdaya, eğitimden sağlığa kadar en temel yaşamsal ihtiyaçlara erişimi odağına alarak sanatın soyut alanından çıkıp yaşamın kalbine dokunmayı hedefliyor.

Bienal kapsamında; heykel, resim, müzik, performans, sinema, video, fotoğraf ve enstalasyon gibi disiplinler bir araya geliyor. Ayrıca, yerel halkın katılımını teşvik eden el sanatları atölyeleri, çocuk ve gençlere yönelik eğitim programları, rehberli turlar, konserler ve film gösterimleriyle geniş bir etkinlik takvimi hazırlandığı aktarıldı.

Kapadokya Bienali, yalnızca bir sergi değil; bir dayanışma, farkındalık ve yeniden doğuş alanı olmayı hedefliyor. Kapadokya Bienali hakkında detaylı bilgi sinemasal.org internet sitesi ve sosyal medya adresinde yer alıyor.