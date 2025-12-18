Haberler

Sinemasal Kültür Sanat Derneği 'Kapadokya Bienali'ni duyurdu

Sinemasal Kültür Sanat Derneği 'Kapadokya Bienali'ni duyurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinemasal Kültür Sanat Derneği ve New Saga Fikir Sanat A.Ş. iş birliğiyle düzenlenecek olan Kapadokya Bienali, 7 Mayıs - 3 Eylül 2026 tarihleri arasında 'Doğum' temasıyla sanatın toplumsal sorunlara çözüm bulma potansiyelini öne çıkaracak.

SİNEMASAL, toplumsal ve küresel sorunlara sanatsal çözüm yolları bulmak amacıyla Kapadokya Bienalini duyurdu. 7 Mayıs - 3 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kapadokya Bienali, 'Doğum' temasıyla sanatseverleri ağırlayacak.

Sinemasal Kültür Sanat Derneği ve New Saga Fikir Sanat A.Ş. iş birliğiyle düzenlenecek olan bienal Enes Kaya direktörlüğünde gerçekleştirilecek. 7 Mayıs - 3 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kapadokya Bienali, ilk yılında 'Doğum' temasıyla sanatın dönüştürücü gücünü yaşamın merkezine taşıyacak. Afetler, savaşlar ve ekonomik buhranlar karşısında, insanın yeniden başlama cesaretine odaklanan bienal; sanatçıları, yalnızca tanık olmaya değil, sanatın iyileştirici, birleştirici ve harekete geçirici potansiyelini kullanarak toplumsal ve küresel sorunlara çözüm üretmeye davet ediyor.

Sinemasal, bienal aracılığı ile sanatın toplumsal fayda sağlayan yönünü görünür kılmak, sanatın yalnızca estetik bir ifade biçimi değil, yaşamsal çözümlere ilham verebilecek bir düşünme ve üretme biçimi olduğunu göstermeyi hedefliyor.

Bienal direktörü Enes Kaya, yaptığı açıklamada Göreme, Ürgüp, Avanos, Uçhisar ve Ortahisar olmak üzere beş farklı lokasyonda, beş ay boyunca sürecek olan Kapadokya Bienalinin Türkiye ve dünyadan sanatçıları bir araya getirerek temel yaşamsal ihtiyaçlara sanat aracılığıyla sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçladığını ifade etti. Kapadokya Bienali kapsamında hayata geçirilecek olan Bienal Special etkinliğinin katılımcılara unutulmaz bir sanat deneyimi sunacağını belirten Kaya, tüm sanatseverleri bienal heyecanına ortak olmaya davet etti.

Kapadokya Bienalinin merkezinde, 'peki ya şimdi?' sorusu yer alıyor. Bu soru, aynı zamanda bir çağrı özelliği taşıyor. Her sanat eseri, bir çözüm önerisi; her öneri, bir yeniden doğuşun simgesi olarak görülüyor. 'Doğum' teması; barınmadan gıdaya, eğitimden sağlığa kadar en temel yaşamsal ihtiyaçlara erişimi odağına alarak sanatın soyut alanından çıkıp yaşamın kalbine dokunmayı hedefliyor.

Bienal kapsamında; heykel, resim, müzik, performans, sinema, video, fotoğraf ve enstalasyon gibi disiplinler bir araya geliyor. Ayrıca, yerel halkın katılımını teşvik eden el sanatları atölyeleri, çocuk ve gençlere yönelik eğitim programları, rehberli turlar, konserler ve film gösterimleriyle geniş bir etkinlik takvimi hazırlandığı aktarıldı.

Kapadokya Bienali, yalnızca bir sergi değil; bir dayanışma, farkındalık ve yeniden doğuş alanı olmayı hedefliyor. Kapadokya Bienali hakkında detaylı bilgi sinemasal.org internet sitesi ve sosyal medya adresinde yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
Kazada ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar

Kaza yaptılar, ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Herkes ekran başına! Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
title