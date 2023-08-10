Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nde ünlü şarkıcı Ziynet Sali, binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Ayrıca festival kapsamında Süheyl ve Behzat Uygur'un 'Hey Gidi Günler' oyunu sahnelendi ve Paşabağları Vadisi'nde 'Meali-Yi Sema' programı düzenlendi.

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nde Nevşehirliler Ziynet Sali ile coştu

NEVŞEHİR Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nde Ziynet Sali rüzgarı esti.

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali, birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Festival çerçevesinde dün akşam Ziynet Sali, Göreme Festival Alanı'nda Nevşehirliler ile buluştu. Ünlü şarkıcı, ezbere bilinen şarkılarının yanı sıra sevilen türkülerle de dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Alanı dolduran binlerce kişi, sevilen sanatçının şarkılarını hep bir ağızdan söylediler. Festival çerçevesinde Avanos Amfi Tiyatro'da da Süheyl ve Behzat Uygur, 'Hey Gidi Günler' oyunuyla sahne aldı. Uygur kardeşler, yıllardır biriktirdikleri hatıralarını anlatırken, izleyiciler kahkahalara boğuldu. Seyircilerin de interaktif olarak rol aldığı oyunda, Uygur kardeşler zaman zaman nostaljik şarkılar da seslendirdi.

Festival çerçevesinde Paşabağları Vadisi'nin eşsiz atmosferinde de 'Meali-Yi Sema' programı düzenlendi. Postnişin Fatih Çıtlak'ın anlatımındaki programda aslına uygun olarak 'Sema Mukabelesi' gerçekleştirildi.