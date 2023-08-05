Nevşehir'de, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında gerçekleştirilen 'Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nde gala konseri düzenlendi. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ve sanatçı Ferman Akgül'ün konser verdiği etkinlikte, peribacaları ve sıcak hava balonları renk kattı. Festival kapsamında şarkıcı Simge Sağın da sahne aldı.

Nevşehir'de, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında gerçekleştirilen "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali"nde gala konseri düzenlendi.

Kapadokya'nın en çok ziyaretçi alan turizm merkezlerinden Paşabağı'nda oluşturulan etkinlik alanındaki programda, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile sanatçı Ferman Akgül tarafından konser verildi.

Galaya, ışıklandırılan peribacaları ile sıcak hava balonları renk kattı.

Festival kapsamında, Göreme beldesinde de şarkıcı Simge Sağın sahne aldı.

Nevşehir'den başlayan ve 13 Ağustos'a kadar burada sürecek Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl Trabzon, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Ankara, Konya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya'da da düzenlenecek

Sergi, konser ile söyleşilerin yapılacağı ve atölyelerin yer alacağı etkinliklerde çok sayıda sanatçı sanatseverlerle buluşacak.