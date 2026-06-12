Haberler

Kanser nedeniyle ara verdiği üniversiteden 38 yıl sonra birincilikle mezun oldu

Kanser nedeniyle ara verdiği üniversiteden 38 yıl sonra birincilikle mezun oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de 1986'da başladığı üniversiteyi kanser nedeniyle bırakan 57 yaşındaki Nadide Kazmaz, 2022'de öğrenci affıyla döndüğü fakültesini birincilikle bitirdi.

İzmir'de 1986 yılında kazandığı Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümündeki eğitimine kanser hastalığı nedeniyle ara veren 57 yaşındaki Nadide Kazmaz, afla geri döndüğü fakülteyi birincilikle bitirdi.

Nadide Kazmaz, yakalandığı kanser nedeniyle 2. sınıfta çok sevdiği okulunu bırakmak zorunda kaldı.

Tedavisinin ardından evlenip çocuk ve torun sahibi olan Kazmaz, geçen yıllara rağmen okuma azminden vazgeçmeyip 2022 yılında öğrenci affından yararlanıp üniversiteye geri döndü.

Bölümdeki içeriklerin değişmesi nedeniyle birinci sınıftan itibaren çocukları yaşındaki arkadaşlarıyla yeniden eğitime başlayan Kazmaz, 4 yılın ardından hem bölüm hem de 1100 öğrenci arasından fakülte birincisi olarak mezun olmanın gururunu yaşadı.

Sınıf arkadaşlarıyla birlikte kep atarak diplomasına kavuşan Kazmaz'ı ilk kutlayanlar ise eşi, çocukları ve torunu oldu.

Kızı aynı üniversitede öğretim görevlisi

Nadide Kazmaz, AA muhabirine, 2. sınıfta yumurtalık kanseri teşhisi konduğunu ve okulu bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

O dönemde okul kaydını dondurmayı düşünemediğini anlatan Kazmaz, "Sonrasında bıraktım okulu evlenip çoluk çocuğa karıştım. Böyle hayatım devam etti. 2 kızım var. Biri aynı üniversitede öğretim görevlisi. Onun çok baskısı oldu. Eşim çok destekledi. 'Senin için iyi olur evde oturmaktansa edebiyatı seviyorsun' dedi. En başarılı olduğum dersler zaten alan derslerim. Onların da desteğini alınca tekrar başlamaya karar verdim." dedi.

Kazmaz, eşinin ve kızlarının kendisine çok yardımcı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Eşime 'okuldan geç geliyorum' dediğimde. 'Sorun değil ben yemeği ayarlarım' derdi. Bir şekilde hallederdik. Türkçe öğretmeni kızım var ondan da çok faydalandım. Eğitim bilimleri konusunda yardım etti. Bu yaştan sonra böyle çok da bir kariyer yapma derdim yok. 4,5 yaşında bir torunum var. Ona yapabilirsem öğretmenlik yapacağım. Belki özel okullarda çalışabilirim."

Nadide Kazmaz'ın eşi Ali Kazmaz da kızlarıyla birlikte eşine güvendiklerini ve sonunda mezuniyet sevinci yaşadıklarını dile getirdi.

Eşinin bölüm birincisi olmasını beklediğini ancak fakülte birincisi olmasının kendisine de sürpriz olduğunu aktaran Kazmaz, eşini tebrik etti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

CHP'de ihraç depremi! 2 kritik ismin koltuğu gitti
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?

"Kavga istemiyorum" diyen İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu

Ocaklar söndüren sistemi bitirmekte kararlı! 11 ilde daha düğmeye basıldı
Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var

7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Bu kez Dünya Kupası'nı salladı
Yönetmen Murat Saygı tutuklandı

Bir dönem magazinin gözdesiydi! Son dalgada eski eşi de tutuklandı
Edson Alvarez Dünya Kupası'nda ortaya çıktı

Fener taraftarının saydırmaya başladığı an