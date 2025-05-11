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Kangal Köpeklerine Ortadoğu'dan Büyük İlgi

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Sivas'tan yetiştirilen Kangal çoban köpekleri, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Ortadoğu ülkelerinin ilgisini çekiyor. 10 kangal köpeği, yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanıyor.

Dünyada eşi benzeri bulunmayan Kangallara Ortadoğu ülkeleri talip oldu

SİVAS - Ünü ülke sınırlarını aşan Kangal çoban köpeklerine, aslan ve kaplan gibi yırtıcılara olan ilgileriyle bilinen Ortadoğu ülkeleri talip oldu. Sivas'ta bir kangal köpeği üreticisi, 10 adet yetişmiş Kangal köpeğini farklı ülkelere göndermek için anlaşma yaptı.

Dünyanın en iyi sürü koruma köpeği olarak gösterilen Kangal köpeklerine Orta Doğu ülkeleri de ilgi gösteriyor. Gücü, fiziği, sürü koruma görevi ve bekçiliği ile öne çıkan Anadolu aslanları; Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler tarafından satın alınıyor. Normalde soğuk iklim hayvanı olan ancak sıcak havaya da kısa sürede adapte olabilen Anadolu aslanları, Orta Doğu ülkelerinde büyük sürüleri koruma görevi üstlenecek. Yurt dışına çıkmadan önce çeşitli testlerden geçecek olan Kangallar, mikroçip işlemlerinin Ortadoğu ülkelerine uğurlanacak.

İlk etapta 10 Kangal köpeği gönderileceğini ifade eden yetiştirici Umut Taşdelen, "Kangal köpeklerimiz; Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok ülkeden ciddi manada talep görüyor. Milli değerimizin oralarda görev yapması, bizleri temsil etmesi onur veriyor. Kangal köpeklerinin en büyük özelliklerinden birisi bekçilik ve sürülerde kullanılması. Orada da ciddi manada sürü olduğu için bizlerle iletişim kurdular. Kangal köpeği talebinde bulundular. Kangal köpeklerine ciddi manada talep gösteriyorlar fakat ilk etapta 10 adet yetişkinle başladık. Devamının geleceğini düşünüyoruz. Kangal köpeklerinin yurtdışına çıkması için bir takım izin belgeleri gerekmektedir. Mikroçip, kuduz titrasyon testi, kimlikler ve aşılar gibi şeyler gerekmektedir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra köpeklerimizi o taraflara göndermeyi planlıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SANCAR ALP FIRAT - Kültür Sanat
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