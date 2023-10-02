Kahve Posasıyla Yeniden Resmedilen Ünlü Eserler Sergilendi

İZMİR'in Balçova ilçesindeki bir AVM'de hizmet veren Local Cups isimli kahve dükkanında, 1 Ekim Dünya Kahve Günü kapsamında dünyaca ünlü 15 resim, kahve posasıyla yeniden resmedildi.

Uluslararası Kahve Örgütü'nce 1 Ekim Dünya Kahve Günü kapsamında Balçova'daki bir AVM'de faaliyet gösteren Local Cups isimli kahve dükkanında farklı bir sergi düzenlendi. Kahvenin sürdürülebilirliğine vurgu yapmak amacıyla dünyaca ünlü ressamların 15 eseri, sanatçı Beyza Harman tarafından kahve posasıyla yeniden resmedildi. Sergilenen eserlere büyük ilgi gösteren vatandaşlar, sanatçı Harman ile de workshop yapma fırsatı buldu. Etkinlik hakkında bilgiler veren Local Cups'ın marka kurucusu ve ortağı Namık Ergin, "Bilindiği üzere 1 Ekim Kahve Günü. Uluslararası Kahve Örgütü tarafından sürdürülebilirliği vurgulamak için yaratılmış ve kurgulanmış bir gün. Biz de sürdürülebilirliği nasıl farklı şekilde gösterebileceğimizi düşündük. Bugüne kadar kahve posasından çok fazla şey yapıldı. Geri dönüşüm için çok fazla şey yapılabilir ve çoğu da uygulanıyor. Ancak biz kahve posasını resim kanvaslarına taşıyalım dedik. Böylelikle kahve posalarıyla resimleri ölümsüzleştirdik. Sanatçımız Beyza Hanım eserleri hayata geçirdi. Dünya üzerindeki yapılmış en ünlü 15 eseri kahveyle tekrar hayata geçirdi ve ortaya güzel bir sergi ortaya çıktı" dedi.

'FİKRİMİZİ ŞANSLA BİRLEŞTİRDİK'

Etkinliğin mesajının 'sürdürülebilirlik' olduğuna vurgu yapan Ergin, 'Kahve Günü'nde farklı bir şey yapmak istiyorduk. Düşünürken Beyza Hanım'ın sosyal medyası karşımıza çıktı. Aslında aklımızdaki fikri şansla birleştirmiş olduk. İletişime geçtik ve kendisi bu eserleri yaptı. Buradaki şubemizde de bayağı ilgi çekti. Dünya üzerinde kahve pazarı çok geniş. Ancak her yerde kahve dükkanları görsek de Türkiye'de çok yeni. Ufak bir alanımız var. O nedenle lokal kahvecilerin, çiftçilerin bizim kahve içmeye devam etmemiz için çalışmalarını desteklemek için böyle bir çalışma yaptık" diye konuştu.

'HEPSİ GÜZEL VE ANLAMLI ESERLER'

Kahve posasından yapılan eserlerin sahibi Beyza Harman, bu yöntemi ilk olarak Türk kahvesi içtikten sonra denediğini söyledi. Erciyes Üniversitesi Heykel Bölümü'nde öğrenim gören Harman, "Birgün Türk kahvesi içerken aklıma resim yapmak geldi. Telvesini sulandırarak resim yapmayı denedim. Başlayınca olduğunu fark ettim. Verdiği renk biraz daha düşük olduğu için granül kahveyle denemek istedim. Granül kahvede renklerini daha iyi bir şekilde ilgilendim. Normal boyayla resim yapmak arasında önemli farklar var. Kahve biraz daha yoğun. Sulandırsak bile yoğun bir görünümü var" ifadelerini kullandı.

'HEPSİNİ KENDİ TARZIMDA BİR ARAYA GETİRDİM'

Etkinlik sebebiyle dünyaca ünlü eserleri kahveyle birleştirdiğinin altını çizen Harman, "Berna hanımla iletişime geçtik ve Local Cups ile güzel bir iş birliği yaptık. Şu anda da workshop yapıyoruz. Herkesin eli değsin diye bir tabloyu boş bırakıyorum. İnsanlara nasıl yapıldığını da gösteriyorum. İnsanların streslerini atması ve eğlenmesi içinde çeşitli teknikler yapıyoruz. Dünyaca ünlü 15 sanat eserinin tablosu var. Hepsini kendi tarzımda bir araya getirdim. Hepsi çok güzel ve anlamlı eserler" dedi.