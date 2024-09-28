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Kahramanmaraş'ta Cami Enkazında 104 Yıldır Bekleyen Patlamamış Top Mermisi Bulundu

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Kahramanmaraş'ta yıkılan Şeyh Turan Camii'nin enkazında, 104 yıldır minaresinde nişan duran Fransız yapımı bir patlamamış top mermisi bulundu. Mermi, caminin tekrar inşası sonrası müzeye konulacak.

Fransızların attığı patlamamış top mermisi cami enkazında bulundu

Cami minaresinde 104 yıldır nişane gibi duran patlamamış top mermisi, incelendikten sonra müzeye konulacak

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın düşman işgali sırasında Fransızlar tarafından Abarabaşı Kilisesi'nden atılan ve caminin minaresine isabet edip patlamayan top mermisi, depremde yıkılan cami enkazında bulundu.

Dulkadiroğlu ilçesi Turan Mahallesi'ndeki Şeyh Turan Camii, 3 Şubat 2023 tarihinde restorasyon nedeniyle ibadete kapatılmış, cami 3 gün sonra meydana gelen 6 Şubat depremlerinde yıkılmıştı. 17'nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve yaklaşık çeyrek asır önce restore edilen cami, Kurtuluş Savaşı öncesi Kahramanmaraş'ta yaşanmış savaşın tanıklardan biri durumundaydı. Caminin minaresine saplanan ve patlamadan 104 yıldır duran Fransız top mermisi, cami enkazında yapılan ince çalışmalar sonucu bulundu.

Koruma altına alınan top mermisinin cami ve minaresinin yeniden yapılması sonucu aynı yerine yerleştirilmesi bekleniyor.

Top mermisinin şimdilik inceleme sonucu Kahramanmaraş Müzesi'ne teslim edileceğini ifade eden Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, "Camimiz kesme taştan imal edilmiş tek ve ahşap şerefiyeli kısa minareli bir camimiz. Camimiz 17'nci yüzyılda yapıldıktan sonra 4 farklı dönemde restorasyonlar görmüş ama ana kütlesindeki alanı zamanla kaybetmiş camimiz. 6 Şubat depremleri sonrası tamamen çökmüş durumdaydı. Camimizde Kahramanmaraş'ımızın Fransızların atmış olduğu bir top mermisi minaremizin kuzeybatı kısmında taşlarımıza gömülü bir şekilde duruyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ekipleri depremin hemen akabinde buralara gelip Kahramanmaraş ve 11 ilimizde hasar tespit çalışmaları yaparak eserlerimizi bulunduğu alanlarda koruma altına aldı. Çalışmalara başladı ancak her taş ve her ahşabımızı kültürel mirasımız olduğu için istifleyerek ayıklıyoruz. Burada da top mermimizi dün itibarıyla tek tek ayıklarken bulduk ve bunu da muhafaza altına aldık. Topumuzu Kahramanmaraş Müzesi'ne göndereceğiz ve orada sergilenecek. Özgün olarak bu camimiz gerek enkazdan çıkardığımız orijinal taşları ile inşa ederek şehrimizin kullanımına sunulacak" dedi.

Cami İmam Hatibi Mustafa Nar ise, "3 Şubat tarihinde camimizin restorasyonu nedeniyle kapatmıştık ve camimizin son cuması olduğunu söylemiştik ve 3 gün sonra meydana gelen depremde yıkılmıştı. Deprem sonrası camimiz yıkılınca mermimiz de enkaz altında kalmıştı çalışmalar sonucu bulundu ve nasip olursa pazartesi günü mermimizi Kahramanmaraş Müzesi'ne teslim edilecek. Cami inşaatı tamamlandıktan sonra tekrardan istiklal madalyasını göğsüne, bulunduğu yere takacağız" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta Cami Enkazında 104 Yıldır Bekleyen Patlamamış Top Mermisi Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Kültür Sanat

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