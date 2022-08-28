Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş kültür sanat haberi: Sanatçı Yavuz Bingöl Kahramanmaraş'ta konser verdi

Kültür Sanat Haberleri

Kahramanmaraş kültür sanat haberi: Sanatçı Yavuz Bingöl Kahramanmaraş'ta konser verdi

Kahramanmaraş yerel kültür sanat haberine göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin yaz konserleri kapsamında sanatçı Yavuz Bingöl konser verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin yaz konserleri kapsamında sanatçı Yavuz Bingöl konser verdi.

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen konserde Bingöl, sevilen şarkılarını Kahramanmaraşlılar ve çevre illerden gelenler için seslendirdi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Bingöl'ün performansı hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Kültür Sanat

Kahramanmaraş Yavuz Bingöl Bingöl Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title