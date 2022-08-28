Kahramanmaraş kültür sanat haberi: Sanatçı Yavuz Bingöl Kahramanmaraş'ta konser verdi
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Kahramanmaraş yerel kültür sanat haberine göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin yaz konserleri kapsamında sanatçı Yavuz Bingöl konser verdi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin yaz konserleri kapsamında sanatçı Yavuz Bingöl konser verdi.
Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen konserde Bingöl, sevilen şarkılarını Kahramanmaraşlılar ve çevre illerden gelenler için seslendirdi.
Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.
Bingöl'ün performansı hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Kültür Sanat