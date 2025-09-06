Kadıkalesi'nde Bizans Dönemi'ne Ait Cam Şişeler Yeniden Üretildi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Kadıkalesi - Anaia Höyüğü'nde bugüne kadar yapılan kazılarda Bizans dönemine ait çok sayıda cam şişe kalıntısı bulunduğunu belirten Kazı Başkanı Doç. Dr. Suna Çağaptay, "Bu şişelerde o dönemde güzel kokulu esanslar ve şifalı yağlar dağıtılıyordu. Biz de Kadıkalesi'nin tanıtımına katkı sağlamak için öğrencilerle TÜBİTAK onaylı bir proje geliştirip, cam şişeler ile kokuların aynısını yeniden ürettik" dedi.

Kuşadası'nın Kadıkalesi Mahallesi'nde bulunan tarihi Anaia Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları 25 yıldır kesintisiz devam ediyor. Kazı Başkanlığını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suna Çağaptay'ın yaptığı Anaia Höyüğü'nde, 12'nci yüzyıla tarihlenen Bizans Dönemi'ne ait bir kilise ile 5'inci yüzyıldan kalan ve Hristiyan inancında şifa verdiğine inanılan bir de ayazma (kutsal su kaynağı) bulunuyor. Kazı çalışması sırasında açılan yarmalarda insan iskeletlerinin de ortaya çıkarıldığı Kadıkalesi- Anaia Höyüğü'nün geçmişi 'Prehistorik' (tarih öncesi) döneme kadar dayanıyor.

CAM ŞİŞELER ASLINA UYGUN OLARAK YENİDEN ÜRETİLDİ

Kazılarda bu güne kadar boyalı çanak ve çömlekler, taş baltalar ile topraktan yapılmış çeşitli kaplar ve Hitit dönemine ait heykellerin de çıkarıldığı Anaia- Höyüğü'nde, Bizans Dönemi'ne ait cam şişe kalıntıları ile ilgili yeni bir proje yaşama geçirildi. Proje kapsamında o dönemde güzel kokulu esanslar ve şifalı yağların taşındığı cam şişeler, aslına uygun olarak yeniden üretildi. Daha sonra Bizans Dönemi'ne ait eski koku reçeteleri incelenip, Kadıkalesi'nin bulunduğu bölgedeki turunç çiçeği, kekik, lavanta ve zeytin yaprakları toplandıktan sonra esans haline getirildi. Şişelenen esanslar Kadı Kalesi'nin tanıtımı için kullanılacak.

'TANITIMA ÖNEMLİ BİR KATKI SUNACAK'

Projenin Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmeni Seyhan Cavit ile birlikte yaşama geçirildiğini belirten kazı Başkanı Doç. Dr. Suna Çağaptay, "Bugüne kadar Kadı Kalesi Anaia Höyüğü'nde Bizans Dönemi'ne ait birçok buluntu elde ettik. Bunların birçoğu Aydın Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Ancak bir de sergilenmeyeler var. Bunların içinde de o dönemde güzel kokulu esanslar ve şifalı yağların dağıtıldığı cam şişeler yer alıyor. Biz Kadıkalesi'nin tanıtımına katkı sağlamak için bir proje geliştirip, cam şişeler ile kokuların aynısını ürettik. Bu projenin Kadıkalesi'nin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

TURİZME KAZANDIRMA PROJESİ SON AŞAMADA

Kadıkalesi'ni ülke turizmine kazandırmak için hazırladıkları projenin de son aşamada olduğunu söyleyen Kadıkalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Suna Çağaptay, "Burası inanç turizmi açısından Kuşadası'na önemli katkı sağlayacak bir yer. Biz bu amaçla Kadıkalesi'nin ziyaretçilere açılmasını içeren planı büyük ölçüde hazırladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunup, onayını bekleyeceğiz. Proje için 50 veya 60 milyonluk bir kaynağa ihtiyaç var. Sanırım 2 yıl içerisinde onaylanır" diye konuştu.

Öte yandan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve belediye meclis üyeleri de Kadıkalesi'ni ziyaret edip, gerçekleştirilen son çalışmalarla ilgili Doç. Dr. Suna Çağaptay'dan bilgi aldı.