Haberler

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, 'Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ni Ziyaret Etti

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, 'Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Ankara'daki 'Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ni ziyaret etti. Sergide, yurt dışından iade edilen ve Türkiye'de bulunan tarihi eserler sergileniyor.

JAPONYA Prensesi Akiko Mikasa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Ankara'daki 'Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ni ziyaret etti.

Türkiye'de bulunan Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan eserler ile yurt dışından iadesi sağlanan ve yurt içinde ele geçirilen eserlerin yer aldığı 'Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ni ziyaret etti. Japonya Prensesi Akiko Mikasa'ya; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile beraberindeki heyet eşlik etti. Akiko Mikasa, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Lewis Hamilton'dan Gazze'ye destek

Aldığı kararla Müslüman ülkeleri utandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti'nde olay yaratan yasak aşk sahnesi sonrası senaryo değişti

Olay yaratan yasak aşk sahnesi sonrası Kızılcık Şerbeti'nde flaş karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.