Japonya Prensesi Akiko Mikasa, 'Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ni Ziyaret Etti

JAPONYA Prensesi Akiko Mikasa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Ankara'daki 'Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ni ziyaret etti.

Türkiye'de bulunan Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan eserler ile yurt dışından iadesi sağlanan ve yurt içinde ele geçirilen eserlerin yer aldığı 'Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ni ziyaret etti. Japonya Prensesi Akiko Mikasa'ya; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile beraberindeki heyet eşlik etti. Akiko Mikasa, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.