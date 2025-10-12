Haberler

Japon Sanatçı Tomoko Yamaguchi, Şanlıurfa'yı Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı davetlisi olarak Türk Hava Yolları sponsorluğunda Şanlıurfa'ya gelen Japon sanatçı Tomoko Yamaguchi, Şanlıurfa Müzesi'ni gezdi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Yamaguchi'ye eserler hakkında bilgi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı davetlisi olarak Türk Hava Yolları sponsorluğunda Şanlıurfa'ya gelen Japon Sanatçı Tomoko Yamaguchi, Arkeoloji Müzesi'ni gezdi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın daveti üzerine kenti ziyarete gelen sanatçı Yamaguchi, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından karşılandı.

Vali Şıldak, konuğa Şanlıurfa Müzesi'ni gezdirdi, sergilenen eserlere ilişkin bilgi verdi.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Şıldak, şunları kaydetti:

"Kültür ve turizmde Şanlıurfa, ülkenin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şanlıurfa turizmi gerçekten dünyaya açılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Turizmi Geliştirme Ajansının katkıları ve bizim yerelde yaptığımız girişimler sonuç veriyor. Yine ilimizde Japonya'dan önemli bir misafiri ağırlıyoruz, Tomoko Yamaguchi Japonya'da önemli bir sanatçıdır. Bakanlığımızın davetlisi olarak Türk Hava Yolları sponsorluğunda Şanlıurfa'da misafir ediyoruz. Özellikle Uzak Doğu'dan, Avrupa'dan gelen ziyaretçi sayımızı artırmak istiyoruz."

Sanatçı Yamaguchi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan ile Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ da ziyarette hazır bulundu.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Kültür Sanat
