İzmir Kültürpark'ta Atatürk ve Refik Anadol Sergileri Yoğun İlgi Görüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Folkart iş birliğinde Kültürpark Atlas Pavyonu'nda, 29 Ağustos'ta iki sergi ziyarete açıldı. 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ile birlikte ziyarete açılan sergiler ziyaretçi akınına uğruyor. Atatürk'e ait fotoğraf ve kişisel eşyaların ilk kez sergilendiği 'Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı - Mustafa Kemal Atatürk' sergisi ile dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol'un veri bilimi ve yapay zekayı sanatsal bir dile dönüştürdüğü Türkiye'de ilk kez gösterilen "'Şifanın Algısı' ve dünyada ilk kez İzmir'de sergilenen 'Makine Rüyaları: Ege' eserlerini 29 Ağustos ve 30 Ağustos 2025 tarihlerinde, iki gün içinde 15 bin kişi gezdi.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 8 yıldır ana sponsorluğunu üstlenen Folkart'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, bu yıl 94'üncüsü düzenlenen İEF'ye tekrar 'ana sponsor' olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Sancak, kentin kültür ve sanat hayatına katkı sağlayacak projelere destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

'BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR'

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ile birlikte Atlas Pavyonu'ndaki sergiyi ziyaret eden Mesut Sancak, "Bugüne kadar Folkart Gallery'de sayısız sergiye imza attık ve hem ulusal hem de uluslararası birçok sanatçıya ev sahipliği yaptık. Bu yıl ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın desteğiyle sergilerimizi halkın çok daha kolaylıkla ulaşacağı Kültürpark'ta bulunan Atlas Pavyonu'nda gerçekleştiriyoruz. İZFAŞ'tan aldığımız verilere göre sergilerimizi ilk iki günde 15 bin kişi ziyaret etti. Bu bizim izin büyük bir gurur. Tüm halkımızı hem fuara hem de bu özel sergilerimize bekliyoruz" diye konuştu.

ATATÜRK SERGİSİ

'Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı' Mustafa Kemal Atatürk sergisi, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın yazdığı mektup ile Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı birçok özel eşyayı barındırıyor. Proje direktörlüğü ve küratörlüğünü Fahri Özdemir'in üstlendiği sergi, 476 eser ve 250'nin üzerinde benzersiz fotoğraf ile 1907'den 1938'e kadar uzanan Atatürk'ün liderlik yolculuğunu gözler önüne seriyor. 29 Ağustos-21 Aralık tarihleri arasında ziyaret edilebilecek serginin en çarpıcı unsurlarından biri de Atatürk'ün sağlık geçmişine ışık tutan objeler oldu. Elektrokardiyografi (EKG) çektirdiği cihazı, kullandığı tansiyon aleti, kişisel eşyaları ve onun imzasını taşıyan belgeler, sergilenen en sıra dışı parçalar arasında yer alıyor.

REFİK ANADOL ESERLERİ

Çağdaş sanat dünyasında öncü konumda yer alan Refik Anadol'un 'Şifanın Algısı' çalışması, ruh sağlığı tedavisi gören bireylerin beyin verilerinden yola çıkarak empati ve şefkati tetikleyen bir yapay zeka veri heykeli olarak dikkat çekiyor. 'Makine Rüyaları: Ege' ise Ege Denizi'nin çevresel verilerini dijital pigmentlere dönüştürerek doğayla yeniden duyusal bir bağ kurulmasına olanak tanıyor. 8 dakikalık eser hem uzaktan izlenilebilen hem de ayna aracılığı ile sonsuzluk hissi veren bir çalışma olarak dikkat çekiyor. Anadol'un eserleri, Folkart'ın destekleriyle 29 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında Kültürpark'ta sanatseverlerle buluşacak.