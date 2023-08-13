İzmir'in efsane fili Pak Bahadır'ın iskeleti müzede sergileniyor

Kültürpark'taki kapatılan hayvanat bahçesinde uzun yıllar tek başına kaldıktan sonra 2007 yılında yaşama veda eden Asya fili Pak Bahadır'ın iskeleti Doğal Yaşam Parkı'ndaki Hayvan İskeletleri Müzesi'nde yerini aldı. Pak Bahadır'ın iskeleti fillerin azalan popülasyonuna dikkati çekmek için 12 Ağustos'ta kutlanan Dünya Fil Günü'nde ziyarete açıldı.

Bir dönem İzmir'in simgeleri arasında yer alan ve 45 yaşında hayatını kaybeden fil Pak Bahadır artık sadece hafızalarda yaşamayacak. İzmir'in efsane fili Pak Bahadır, ölümünün üzerinden 16 yıl geçtikten sonra yeniden ayağa kaldırıldı. Doğal Yaşam Parkı'ndaki mezarı açılarak, bilim insanlarının gözetiminde uzman ekiplerce gömüldüğü yerden iskeleti çıkarılan Pak Bahadır'ın kemikleri birleştirildi. Yaklaşık 250 kemik, titiz bir çalışmanın ardından bir araya getirilerek Doğal Yaşam Parkı'ndaki Hayvan İskeletleri Müzesi'ndeki yerini aldı. Pak Bahadır'ın iskeleti, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından "Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi"nde bulunan fillerin azalan popülasyonuna dikkati çekmek için 12 Ağustos'ta kutlanan Dünya Fil Günü'nde ziyarete açıldı. Böylece zürafa, su aygırı, dünyanın en büyük kara memelisi olan filin ve timsahın aynı konsept içerisinde bulunan ilk müzesi de İzmir'de hayata geçirildi.

İskeletler arasındaki farklılıkları gözlemleyecekler

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Hande Özyoğurtçu Gültekin, çalışmanın üç ay gibi bir sürede tamamlandığını söyledi. Müze ziyaretçilerinin karada yaşayan en büyük memeli hayvan olan filin iskeletini yakından görme imkanı yakalayacaklarını belirten Gültekin, "Ziyaretçiler, müzedeki diğer iskeletler ile Bahadır'ın iskeletini karşılaştırma imkanı bulacak. Aralarındaki farkı gözlemleme şansı elde edecek. Kafalarına takılan soruları uzmanlara soracak. Özellikle küçük yaştaki ziyaretçilerimiz hayvan iskeletleri arasındaki anatomik farklılıkları erkenden öğrenecek" dedi.

Kemikler tek tek ölçüldü ve temizlendi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Osteoarkeoloji Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vedat Onar'ın da çalışmaya destek verdiğini anımsatan Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Hande Özyoğurtçu Gültekin, "Çıkarılan yaklaşık 250 kemik yıkandı, temizlendi. Bu kemikler tek tek ölçüldü, tartıldı. Numuneler alındı. Daha sonra rekonstrüksiyon işlemine başladık. Bu işlemler esnasında kimyasal hiçbir madde kullanılmadı. Müdürlüğümüzdeki çalışma arkadaşlarımızın emeği ve öz kaynaklarımızla çalışmayı tamamladık" diye konuştu.

Ölüm nedeni hakkında verilere ulaşılacak

Gültekin, "Uzman ekip tarafından yürütülen bu çalışma ile Pak Bahadır'ın kemikleri incelenerek soy ağacı ve ölüm nedeni hakkında verilere ulaşılacak. Çocuklar bu çalışmanın sonunda hafızlara kazınan Pak Bahadır'ın iskeletini görme imkanı yakalayacak. İzmir'le bütünleşmiş, efsane olmuş Pak Pakadır'ı tekrar insanların hayatına kazandırıyoruz. Hayvanat bahçeleri sadece hayvanların sergilendiği yerler değil aynı zamanda eğitim merkezleridir. Eğitim merkezi yönümüzü geliştirmek için Bahadır'ın ayağa kaldırılması bizim için önemliydi" dedi.

45 yaşında hayatını kaybetmişti

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1964 yılında 1,5 yaşındayken Pakistan'dan Kültürpark Hayvanat Bahçesi'ne getirilen, bir dönem İzmir'in simgeleri arasında yer alan fil Pak Bahadır, eklem ve kemiklerindeki hastalık nedeniyle yurtdışından gelen uzmanların ve hayvanat bahçesi yetkililerinin yaptığı operasyonun ardından uyanamayarak 21 Temmuz 2007 tarihinde yaşamını kaybetmişti. Doğal Yaşam Parkı'na gömülen Pak Bahadır'ın ölümü tüm İzmir'de büyük üzüntü oluşturmuştu. - İZMİR