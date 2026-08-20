Haberler

Sincan'da Doktor Tren Raylarında Yaşamını Yitirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara’nın Sincan ilçesinde, tren raylarına atlayan bir doktor hayatını kaybetti.

Ankara'nın Sincan ilçesinde, tren raylarına atlayan bir doktor hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Lale tren istasyonunda 17 Ağustos Pazartesi sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mamak Devlet Hastanesinde görevli Doktor S.T. henüz bilinmeyen bir nedenle tren raylarına atladı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Trenin altında kalan S.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlatılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti

Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç 3-0 olduğu anda Dolmabahçe'de tüm tribünler aynı sesle inledi

Maç 3-0 olduğu anda tüm tribünler aynı sesle inledi
Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar

Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar
Beşiktaş'a Trossard şoku

Beşiktaş'ta galibiyet sevinci kursakta kaldı
Sırra kadem basmıştı: Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

93 yaşındaki lider sırra kadem basmıştı: 74 gün sonra ülkesine döndü
Italiano, Sergen Yalçın'ın yapamadığını 5 maçta yaptı

Yıllardır başaramadığını 1 ayda yaptılar
Galatasaray Batrakov'un maliyetini açıkladı

G.Saray maliyetini açıkladı! Ateş pahası bulan da var, normal diyen de
Unutulmaz ikili yeniden buluşuyor: Bergüzar Korel, “A.B.İ” dizisinin kadrosuna katıldı

Afra Saraçoğlu'nun ayrıldığı dizide Kenan'ın yeni partneri belli oldu