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İzmir Festivali'nde Ennio Morricone konseri büyüledi

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İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali'nde, Ennio Morricone'ye saygı duruşu niteliğindeki konser gerçekleştirildi. Çeşme Kalesi'nde yapılan konserde, Ensemble Le Muse grubu ve Türk çellist Pelin Odabaşı performanslarıyla izleyicileri büyüledi.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali kapsamında, "Sinemanın Büyülü Tınıları-The Music of Ennio Morricone" konseri gerçekleştirildi.

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre, çok sayıda filme müzikal ilham veren besteci Ennio Moricone'ye saygı duruşu niteliğindeki konser, Çeşme Kalesi'nde yapıldı.

Şef Andrea Albertini yönetiminde, kadınlardan oluşan Ensemble Le Muse grubunun, bestecinin müziğinden örnekler verdiği konserde, Türk çellist Pelin Odabaşı performansı ile göz doldurdu.

Soprano Daniela Placci ve konuk soprano Susanna Rigacci de sesleriyle konsere renk kattı.

Festival, 6 Temmuz'da Çeşme Kalesi'nde Marcin Dylla konseri ile devam edecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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