Üye Girişi
Haberler

İzmir'deki Yassıtepe Höyüğü'nde 5 Bin Yıllık Depo Yapısı Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesindeki Yassıtepe Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazılarda, depo olarak kullanıldığı tahmin edilen 5 bin yıllık bir yapı tespit edildi. Kazı çalışmalarını yürüten Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Derin, yapıda bulunan büyük küpler ve kapların içinde midye, üzüm ve incir gibi ürünlerin depolandığını belirtti. Yapılan analizlerle depolanan ürünlere ait yeni bilgiler elde edilmeyi hedefleniyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde arkeolojik kazıları süren Yassıtepe Höyüğü'nde, depo olarak kullanıldığı tahmin edilen 5 bin yıllık yapı tespit edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izni, İzmir Büyükşehir ve Bornova belediyelerinin desteğiyle süren kazı çalışmalarına başkanlık eden Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Derin, AA muhabirine, höyükte günlük yaşamın ve ticari hayatın nasıl yapıldığını tespit etmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kazılarda içinde büyük küpler ve kapların yer aldığı bir depo bulduklarını aktaran Derin, şöyle konuştu:

"O dönemde toplanan midyelerin bu yapıda depoladıklarını biliyoruz. Ayrıca iri küplerin içinde ve çömleklerde çoğunlukla üzüm ve incir gibi ürünler de tespit ettik. Bu, depolamanın yanı sıra ticaretin de başladığını kanıtlıyor. Yassıtepe Höyüğü Batı Anadolu'nun en iyi korunmuş, turizm için de önemli bir merkez. Yapılacak analizlerle depolanan ürünlere ait yeni bilgiler elde etmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Ege Üniversitesi Zafer Derin Arkeoloji Bornova izmir Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2024 Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Ç.Rizespor-Başakşehir maçı muhtemel ilk 11'ler! Rizespor-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu? Kuşadası nerede? Kuşadası hangi illere yakın? Kuşadası'na nasıl gidilir? Rizespor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rizespor-Başakşehir maçı şifresiz mi? Soğanlı-Bağcılar tramvay kapalı mı, iptal mi? Soğanlı-Bağcılar tramvay hattı ne zaman açılacak? Deadpool & Wolverine yaş sınırı ne? Deadpool & Wolverine +18 mi? Deadpool & Wolverine çocuklara uygun mu? Soğanlı- Bağcılar tramvay hattında ne oldu? Seferler durduruldu mu? M Lisa kimdir? Şarkıcı M Lisa kaç yaşında, nereli? M Lisa'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Az önce deprem mi oldu? 12 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Atina'da yangın! Yunanistan'daki yangın söndürüldü mü? 2024 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması son durum! Gökçe Akçelik kimdir, neden öldü? Gökçe Akçelik kaç yaşındaydı, ne kanseriydi? SASA hisse bölündü mü? Sasa Polyester alınır mı, nasıl alınır? YKS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA: (sonuc.osym.gov.tr) Üniversite tercih açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 12 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi? Lana Del Rey kimdir? Lana Del Rey kaç yaşında, nereli? İstanbul'da kentsel dönüşüm kampanyası: Hibeli/kredi konut ve iş yeri ödemesi, kira yardımı, başvuru şartları nedir? Uzayda mahsur kalan astronotlar son durum! Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oldu? Kara büyü nedir? Kara büyü belirtileri nelerdir? Felak ve Nas suresi ile büyü bozulur mu? Yarısı Bizden Kampanyası 2024 başvuru şartları nedir, kimler başvurabilir? İstanbul Kentsel Dönüşüm kampanyası ne zaman başlıyor?
title