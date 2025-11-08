Haberler

İzmir'de Lösemili Çocuklar Haftası için Farkındalık Yürüyüşü

Güncelleme:
İzmir'de Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, lösemili çocukların tedavilerine dikkat çekmek amacıyla kortej yürüyüşü yapıldı. Gönüllüler, turuncu kıyafetlerle yürüyerek farkındalığı artırmayı hedefledi.

İzmir'de Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, lösemili çocukların tedavilerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla kortej yürüyüşü ve şenlik gerçekleştirildi.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen etkinlikte, Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu önünde bir araya gelen ve lösemiyle mücadelenin simgesi olan turuncu renkli kıyafetler giyen çok sayıda gönüllü, balonlar ve pankartlarla Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'na yürüdü.

Korteje turuncu balonlarla süslenen klasik otomobiller, araçlar ve motosiklet grupları da destek verdi.

Rekreasyon alanında düzenlenen şenlikte ise sahne kuruldu, koro ve dans gösterileri yapıldı, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

LÖSEV Ege Bölgesi Koordinatörü Ebru Alkan, gazetecilere, bu farkındalık etkinliğinin artık bir gelenek haline geldiğini söyledi.

Alkan, lösemili çocukların yüzünde tebessüm oluşturmak için böyle bir program hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Binlerce gönüllü, çocuk ve ailemizle burada tek yürek olduk. Çocuklarımızın haftasını kutluyoruz. Her geçen yıl daha da artan katılımla kutlamalarımız devam ediyor. LÖSEV 27 yaşında ve yalnızca çocuklara değil, yetişkin kanser hastalarına ve ailelerine de ciddi destekler sağlayan bir kurum. Bazen lösemili çocuklarımızın sorunları ikinci planda kalabiliyor. Bu tür farkındalık çalışmalarıyla onların sesi olmaya çalışıyoruz. Onlar aramızda, toplumda ve desteğe ihtiyaçları var. Fark edilmeye ihtiyaçları var ve bugün onların en mutlu günü."

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Kültür Sanat
Haberler.com
