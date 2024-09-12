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İzmir'de 8 Bin 200 Yıllık Sürme Kalemi Bulundu

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İzmir'in Bornova ilçesindeki Yeşilova Höyüğü'nde yapılan arkeoloji çalışmalarında 8 bin 200 yıllık taş malzemeden yapılmış sürme kalemi bulundu. Buluntunun ucunda siyah bir boya kalıntısı olduğu belirtilerek, bu buluntuyla Egeli kadınların güzelliklerine önem verdiği ve kendilerine baktıkları gösterildi.

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Yeşilova Höyüğü'nde sürdürülen arkeoloji çalışmalarında 8 bin 200 yıllık taş malzemeden yapılmış sürme kalemi bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Buluntunun ucunda siyah bir boya kalıntısı var. Bunlara sürme kalemi adı veriliyor. Bir süs aleti. Bu, 8 bin 200 yıl önceki Egeli kadınların da süsüne önem verdiğini, güzelliğine düşkün olduklarını ve kendilerine baktıklarını gösteriyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki yürütülen kazılarda yeni sezon çalışmaları sürüyor. Geçmiş kazılarda üst üste 9 köyün gün yüzüne çıkarıldığı, tarihi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan kentte, binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü tür olan zehirli vatoz, deniz kestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıdan, ilk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği tespit edildi. Bu yılki kazılarda ise 8 bin 200 yıllık sürme kalemi bulundu. Taştan yapılmış ve 9,5 santimetre uzunluğundaki buluntunun, bulunan en eski tarihli sürme kalemi olduğu belirtildi.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "2005 yılından beri kazı çalışmalarımız sürüyor. Köy yerleşimi olan 8 bin 500 yıllık Yeşilova ile yine ilk kent yerleşiminin yapıldığı 5 bin yıllık Yassıtepe höyüklerindeki çalışmalar, kentle ilgili bize yeni bilgiler kazandırıyor. Yeşilova'da günümüzden 8 bin 200 yıl önceye ait bir köyün içinde taştan yapılmış ve 9,5 santimetre uzunluğunda ucu sivrilmiş bir, taş kalem bulduk. Buluntunun ucunda siyah bir boya kalıntısı var. Benzerlerini günümüzden 4 bin yıl önce Suriye'de, İran'da, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bulduk. Bunlara sürme kalemi adı veriliyor. Yani kadınların, güzellik için gözlerine kullandığı boyama kalemleri. Bir süs aleti" ifadelerini kullandı.

'DAHA ÖNCE SÜS EŞYALARINI İÇİNE KOYDUKLARI BİR KAP BULMUŞTUK'

Doç. Dr. Derin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, 8 bin 200 yıl önceki Egeli kadınların, süsüne önem verdiğini gösteriyor. Boya konulmuş bir kabın içine batırılarak kullanılıyor. Kadınlar, boyayı kalemle alıp gözüne sürüyor. Günümüzde de Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bu kullanım mevcut. Bölgede Egeli kadınların üstüne önem verdiğini gösteren ilk eserimiz bu değil. Hatta süs eşyalarını içine koydukları bir kap da bulmuştuk. Bu da Egeli kadınların tarihsel süreçte güzelliğine düşkün olduklarını ve kendilerine baktıklarını gösteriyor. Günümüzden en fazla 4 bin yıl öncesine kadar geçtiğimiz dönemlerde benzerlerini bulmuştuk. Bu da 8 bin 200 yıl önce bu kalemin kullanıldığını gösterdi" diye konuştu.

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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