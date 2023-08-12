İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Kapılarını Yeniliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'ın 9 Eylül ve Montrö kapılarındaki restorasyon çalışmalarının yüzde 50'sini tamamladı. İzmir'in kurtuluşunun 101'inci yılında tekrar hizmete açılacak tarihi kapılardaki yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Tunç Soyer, "İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 1-10 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta katılımcı ve ziyaretçilerine 92. kez merhaba demeye hazırlanıyor. Biz de İEF öncesinde çalışmalarımızı tamamlayacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin simgelerinden Kültürpark'ın doğal dokusunu geliştirerek koruma ve kent belleğine sahip çıkma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve zamanla yıpranan Kültürpark'ın Lozan kapısını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına 9 Eylül ve Montrö kapılarındaki restorasyon ile devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de 92. kez açılacak İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) öncesinde kapı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Soyer'e İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz ve belediye bürokratları eşlik etti. Yenileme ve güçlendirme çalışmalarının yüzde 50'si tamamlanan kapılar, 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'ndan önce tamamlanacak.

İZMİRLİLERE YENİ BİR KÜLTÜRPARK KAPISI GÖSTERECEĞİZ

1 Eylül'de İEF ile birlikte kapıları da açacaklarını ifade eden Başkan Soyer, "Çok heyecanlıyız. Çok az zaman kaldı. Geceli gündüzlü arkadaşlarım çalışıyorlar. Gecenin bu vaktinde çok zor koşullarda çalışmaları tamamlıyorlar. Biz İzmirlilere tarihi dokusuna uygun olarak tamamlayacağımız yeni bir Kültürpark kapısı göstereceğiz. İzmir Enternasyonal Fuarı, 1-10 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta katılımcı ve ziyaretçilerine 92. kez merhaba demeye hazırlanıyor. Biz de İEF öncesinde çalışmalarımızı tamamlayacağız" dedi.

MERAKLA 1 EYLÜL'Ü BEKLİYORUM

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale ise her İzmirlinin Kültürpark'ta ve fuarda anıları olduğunu ifade ederek, "Bu kapıları daha da güzelleştirmek için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Zamanında yetiştirilecek sözünü de aldık. Ben merakla 1 Eylül'ü bekliyorum" diye konuştu.

KÜLTÜRPARK'IN TÜM KAPILARI YENİLENECEK

Kültürpark'ın tarihi kapılarında yenileme çalışmaları geçen yıl Lozan Kapısı'yla başlatılmıştı. Montrö ve 9 Eylül kapılarının ardından 26 Ağustos ve Cumhuriyet kapılarında da yenileme çalışmalarına başlanacak.

BİSİKLET PARK ALANLARI VE AYDINLATMALAR YAPILACAK

2 bin 793 metrekarelik inşaat alanına sahip 9 Eylül ve Montrö kapılarının restorasyonu için 21 milyon liralık kaynak ayrıldı. Çalışmalar 31 Mayıs'ta başlatıldı.

Yapıların taşıyıcı sistem ve malzeme kalitesi bakımından gücünü yitiren kısımları yeniden yapıldı. Korunan kısımları da sağlamlaştırıldı. Niteliksiz eklerinden arındırılan kapıların betonarme imalatları da tamamlandı.

Kültürpark kapılarının kapalı mekanlarında ise sergi salonu, bilet gişesi, danışma, turizm ofisi ve WC gibi kentlilerin kullanımına açık mekanlar olacak. Çevre düzenlemeleri kapsamında da zemin döşemeleri doğal taşlar kullanılarak yenilenecek, bisiklet park alanları ve aydınlatmalar yapılacak.