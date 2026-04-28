İzmir "3. Uluslararası Turan Film Festivali"ne ev sahipliği yapacak

"3. Uluslararası Turan Film Festivali", 3-8 Mayıs'ta Ege Üniversitesi (EÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) katkısıyla düzenlenecek festival, sinema ve kültür dünyasının usta isimlerini buluşturacak.

Etkinlik kapsamında söyleşi, panel, resim ve fotoğraf sergileri ile konser düzenlenecek. Festivalde 10 eser izleyiciyle buluşacak.

Festivalin özel bölümlerinden "Uluslararası Gazze Film Seçkisi" ise 4 Mayıs'ta EÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda izlenebilecek. Seçkide, "Sea Of Hope", "Gaza's Rain", "Gales From Gaza" ve "Baytora" isimli yapımlar yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, Türk kültürünün kadim mirasını sinemanın gücüyle dünyaya taşıyan festivalin, sinema endüstrisinin prestijli duraklarından biri haline geldiğini belirtti.

Festivale bu yıl 90 ülkeden 2 bin 105 film başvurusu yapıldığını kaydeden Alcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu festival, Türk dünyasının kültürel diplomasideki yükselen gücünün en net göstergesidir. Festivale bu kadar fazla sayıda başvuru olması, Türk kültürüne ve binlerce yıllık anlatılarımıza duyulan küresel ilginin bir kanıtı niteliğindedir. Bu sene festival programı kapsamında yer alan özel seçkilerden birini Uluslararası Gazze Film Seçkisi olarak belirledik. Bu seçkiyle, dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramına dikkati çekmeyi ve Filistin halkının sesini sinemanın evrensel diliyle duyurmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
