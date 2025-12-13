Haberler

İtalyan kültür heyetinden Troya Antik Kenti ve Troya Müzesi'ne ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'nın kültürel miras yetkilileri, 2026'da Roma'da yapılacak Troya Sergisi için Çanakkale'de Troya Antik Kenti ve Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

İtalyan kültür heyeti, 2026 yılında Roma'da yapılacak Troya Sergisi için Troya Antik Kenti ve Troya Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, İtalya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Kültürel Mirası Geliştirme Direktörü Alfonsina Russo, Kolezyum Arkeoloji Parkı Direktörü Simone Quilici, 2026 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Kolezyum'da yapılacak Troya Sergisi için incelemelerde bulunmak üzere Çanakkale'ye geldi.

Troya Antik Kenti ve Troya Müzesi'nde incelemelerde bulunan heyete, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Troya Kazısı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Körpe ve Troya Müze Müdürü Sinem Düzgören eşlik etti.

Ziyaret kapsamında, Troya'nın evrensel kültürel miras değerinin uluslararası platformlarda tanıtımına yönelik değerlendirmelerde ve Roma Kolezyumu'nda gerçekleştirilecek Troya Sergisi'nin hazırlık sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Kültür Sanat
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi

Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
İspanya'dan 200 bin Türk'e iş kapısı! Giden yılda 1 milyon 750 bin lira kazanacak

Avrupa ülkesinden 200 bin Türk'e iş! Yıllık geliri dudak uçuklattı
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi

Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Duştan çıkan genç kadın, dolaptaki telefonundan gelen sesle şoke oldu

Duştan çıkan genç kadın, telefonundan gelen sesle şoke oldu
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
Özel, 'Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber' diyerek paylaştı

Özel, "Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber" diyerek paylaştı
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
title