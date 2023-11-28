İsviçreli Sanatçının Türkiye'ye İthaf Ettiği Beste İstanbul'da Yorumlandı

İSVİÇRE tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı onuruna ithaf edilen eser, Ankara'nın ardından İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

İsviçreli ünlü sanatçı Francois Lindemann'ın bestelediği eser, Cemal Reşit Rey konser Salonu'nda gerçekleşen "Türkiye İsviçre Dostluk Konserinde yorumlandı. Cemal Reşit Rey konser salonunda düzenlenen etkinliğe İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean-Daniel Ruch, İsviçreli ünlü müzisyen François Lindemann, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cemi'i Can Deliorman, perküsyon sanatçısı Okay Temiz ve çok sayıda davetli katıldı.

Konser öncesi düzenlenen basın toplantında konuşan İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean-Daniel Ruch, "Bugün hem Türkiye Cumhuriyeti'nin, aynı zamanda barışı getiren Lozan anlaşmasının 100'üncü yılını kutlamak için buradayız. Bu bölgeye barışı getiren Lozan anlaşmasının İsviçre de imzalanmasından ötürü belki de böyle bir kutlama düzenlemeyi bir borç bildik. Bu nedenle hem Lozan hem de İstanbul'da yaşayan Francois Lindemann adında dünyaca ünlü besteciyi davet ettik. Kendisi bizlerle çok güzel bir eser paylaşacak" dedi. Bölgede yaşanan olaylardan dolayı barışı daha da önemsediklerini belirten Ruch,"Yurtta Barış dünyada barış" diye konuştu.

Ünlü müzisyen François Lindemann ise müziği hem müzisyenler hem de dinleyiciler için yaptığını anlatarak, konserde İsviçreli ve Türk müzisyenlerin bir arada sahne alacağını vurguladı. Okay Temiz'i 3 yıldır tanıdığını söyleyen Lindemann, farklı fikirlerin farklı müzikleri de bir araya getirdiğini, sonucunda ortaya güzel eserler çıktığını aktararak, farklı insanlarla bir araya gelmenin çok güzel olduğunu ifade etti. Lindemann, Gazze'de yaşananlardan kendisinin de etkilendiğini vurgulayarak, Gazze ile ilgili bir beste çalışması olduğunu, besteleri aracılığıyla uluslara, halklara barışı sunmayı sevdiğini sözlerine ekledi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan da hem orkestra şefi hem de ev sahibi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Hepimiz için oldukça zor fakat çok anlamlı ve önemli bir sene. Cumhuriyetimizin 100. yılını doya doya kutlayacağımız, fakat bir sürü acıların içinden geçtiğimiz bir sene. Yine de sanata tutunuyor olmak, sahnede müzikle konuşuyor olmak, zannedersem insanoğlunun ayakta kalmasını sağlayan yegane şey. İleriye daha umutla bakmamızı sağlayan çok önemli bir unsur sanat." diye konuştu. Eserin yaklaşık 18 dakika olduğuna vurgu yapan Orhan, eserde Türk tınılarının çok fazla olduğunu gerek ritmik gerekse makamsal kullanımlar olarak Türk motiflerini içinde barındırdığını söyledi

Perküsyon sanatçısı Okay Temiz ise bu konserde yer almanın kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu, birçok iyi müzisyenin sahnede olacağını ifade etti.

Lindemann'ın bestesi "Convergence", "Le Voyage", "Kemal Suite"in CRR Orkestrası tarafından yorumlandığı konserde ayrıca "Le Centaure", "C'est Tres Chic", "Nills", "Kabak Tatlısı", "Şavşat Barı" ve "Coroctet" eserleri de seslendirildi.