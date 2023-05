İstanbul Modern'in yeni binası ve sergileri ziyarete açıldı

EDDA SÖNMEZ

Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'in yeni binası ve sergileri, yarından itibaren ziyarete açılacak. Müzenin yeni binası, dünyadaki simge kültür sanat kurumları ve müzelerin mimarisinde imzası olan Renzo Piano'nun kurucusu olduğu Renzo Piano Building Workshop (RPBW) tarafından tasarlandı.

İstanbul Modern'in yeni binası, Karaköy'deki eski yerinde müzenin kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ve ana sponsoru Doğuş Grubu-Bilgili Holding'in ortak katkısıyla inşa edildi. İstanbul'a nitelikli mekan kazandırma amacıyla her türlü kültür-sanat ve eğitim faaliyetine olanak tanımak üzere ziyaretçiyi odağına alarak planlandı. 10 bin 500 metrekarelik kullanım alanıyla sergi ve programlara ev sahipliği yapan 5 katlı müze binası; büyük sergi salonları, çok amaçlı mekanlar, ofisler, eğitim alanları bulunuyor. Boğaziçi'nin ışık yansımalarıyla pırıldayan sularından ilham alınarak tasarlanan bina, üç boyutlu biçimlendirilmiş alüminyum panellerle kaplı cephesiyle günün her saatinde değişen güneş ışığı ve sudan gelen yansımalarla ışık ve gölge oyunları oluşturuyor.

ŞEFFAF ZEMİN KATI İLE BOĞAZ VE TARİHİ YARIMADA MANZARASI

Müze 4 kattan oluşuyor. Müzenin şeffaf zemininde, ziyaretçi için daha çok alan oluşturmak amacıyla ücretsiz olarak kurgulanan kütüphanede, bilgilendirme noktaları, eğitim atölyeleri, kafe ve mağaza bulunuyor. Müzenin birinci katında ise fotoğraf galerisi, kısa süreli sergi salonu, etkinlik odaları yer alıyor. Koleksiyon ve süreli sergi salonları ikinci katta, teras katta ise ziyaretçilerin keyifli vakit geçirebileceği Boğaz ve Tarihi Yarımada manzarasına sahip bir alan bulunuyor. Müzenin koleksiyon ve süreli sergi salonları ise ikinci katta yer alıyor.

YENİ MÜZE BİNASI 5 SERGİYLE KAPILARINI AÇIYOR

Ziyaretçilere çok yönlü bir deneyim alanı sunan yeni müze binası, 5 yeni sergi ile ziyarete açılıyor. Müze; 'Yüzen Adalar', 'Nuri Bilge Ceylan: Başka Bir Yerde', 'Hep Burdayız', 'Renzo Piano: Yerin Ruhu' ve 'Mimarinin İnşası' programlarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

YÜZEN ADALAR : İstanbul Modern'in koleksiyonundan kapsamlı bir seçki sunan 'Yüzen Adalar' başlıklı sergi, çoğu ilk kez sergilenecek yapıtları barındırıyor. Türkiye ve dünyadan 110 sanatçı ve 2 sanatçı ikilisine ait 280'den fazla yapıt, koleksiyon ve süreli sergi salonlarının yanı sıra yeni müze binasının farklı mekanlarında izleyicilerle buluşuyor. "Yüzen Adalar" başlığı sanatçıların hem ait oldukları yerle olan ilişkilerinin altını çiziyor hem de düşünceleri ve üretimleriyle sınır ve coğrafyalar ötesi etkilerine vurgu yapıyor.

NURİ BİLGE CEYLAN: BAŞKA BİR YERDE : İstanbul Modern, Fotoğraf Galerisi açılışını bugünün sinemasının en özgün yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan'ın 'Başka bir yerde' adlı fotoğraf sergisiyle yapıyor. Sanatçının Türkiye'nin yanı sıra, Hindistan, Gürcistan, Çin, Fas ve Rusya gibi dünyanın farklı coğrafyalarında çektiği 22 büyük portreden oluşan serginin sponsorluğunu Burgan Bank üstleniyor.

HEP BURADAYIZ : Kadın sanatçıların üretimlerini desteklemek ve çalışmalarını daha görünür kılmak amacıyla 2016 yılında kurulan İstanbul Modern Kadın Sanatçılar Fonu aracılığıyla müze koleksiyonuna dahil edilen yapıtlar, 'Hep Buradayız' adlı sergide ilk kez bir araya getiriliyor. Bank of America'nın sponsorluğunu üstlendiği sergi, farklı kuşaklardan Türkiye sanat tarihinde önemli yere sahip kadın sanatçıların araştırdığı beden politikaları, bellek ve tarih yazımı gibi temalar çerçevesinde bir kurgu sunuyor.

RENZO PİANO: YERİN RUHU : 'Renzo Piano: Yerin Ruhu' sergisi, müzenin ücretsiz olarak erişilebilen zemin katında bulunan kütüphanenin girişinde yer alıyor. VitrA sponsorluğunda gerçekleşen sergide, Renzo Piano'nun kurucusu olduğu Renzo Piano Building Workshop (RPBW) tarafından tasarlanan İstanbul Modern'in yeni müze binasının hikayesi, RPBW'nin öne çıkan diğer kültür-sanat yapılarının mimarisiyle birlikte sunuluyor.

MİMARİNİN İNŞASI : Müzenin yapım sürecini fotoğraflayan Cemal Emden'in 'Mimarinin İnşası' başlıklı seçkisi tarihi bir dönüşümü belgeliyor. Müzenin inşaatını da üstlenen Yapı Merkezi'nin sponsorluğuyla gerçekleşen sergi, Cemal Emden'in, İstanbul Modern'in Renzo Piano tarafından tasarlanan yeni müze binasının inşa sürecini anlatan fotoğraflarına yer veriyor.

BENZERSİZ BİR SEYİR TERASI

Boğaziçi ve Haliç'in buluştuğu özel bir konumda yer alan İstanbul Modern, binanın çatısını tamamen kaplayan yansıtma havuzu ve üzerine yerleştirilen platform ile suyun üstündeki kent yansımasıyla denizi bütünleştirerek benzersiz bir seyir deneyimi sunuyor.

ÖZEL YAPITLAR

İstanbul Modern'in yeni müze binası için özel olarak davet ettiği Olafur Eliasson, mekana özgü bir yerleştirme üretti. Üç parçadan oluşan, 'Senin beklenmedik seyahatin' adlı yapıt, binanın merkezindeki merdiven boşluğunda farklı katlara yayılarak izleyiciye dinamik bir müze deneyimi sunuyor. Refik Anadol'un 'Sonsuzluk Odası: İstanbul Boğazı' adlı mekana özgü yerleştirmesi ise İstanbul Boğazı'ndaki anlık meteorolojik dönüşümle ilgili veri ve temalara odaklanıyor. Yapıt, 360° aynalı bir odada anlık verileri dijital teknolojiler kullanarak işliyor ve hareketli görseller yaratıyor.

HEYKEL SANATINDAN ÖRNEKLER

Yeni müze binasının dış etkinlik alanı, heykel sanatının önemli örneklerine ev sahipliği yapıyor. Adrián Villar Rojas'ın 14. İstanbul Bienali kapsamında Büyükada'da sergilendikten sonra İstanbul Modern'in koleksiyonuna dahil edilen 'Tüm Annelerin En Güzeli (I)' adlı yapıtının yanı sıra Richard Deacon'un 'Ev Modeli', Anselm Reyle'nin 'Yeraltı Dünyasının Üstünde' ve 'Toz Çökerken', Yılmaz Zenger'in 'Bence Ayça' ve Selma Gürbüz'ün 'Avrupalılar' başlıklı çalışmaları izleyiciyle buluşuyor. Anthony Cragg'in 'Runner' adlı yapıtı İstanbul Modern'in giriş platformunda yer alırken, Richard Wentworth'ün 'Sahte Tavan' adlı yerleştirmesi ise zemin kattaki lobide, Antrepo binasından sonra yeniden ziyaretçilerle bir araya geliyor.