İstanbul Modern'de Sanatçı Buluşmaları Başladı

İstanbul Modern'in yeni müze binasındaki "Sizin Perşembeniz" sanatçı buluşmalarının ilk konuğu çağdaş sanatçı Murat Germen oldu. Germen, "Kent, Teknoloji ve Bellek" adlı söyleşide müze ziyaretçileriyle bir araya geldi.

İstanbul Modern'in yeni müze binasındaki "Sizin Perşembeniz" sanatçı buluşmalarının ilk konuğu çağdaş sanatçı Murat Germen oldu.

Germen, "Kent, Teknoloji ve Bellek" adlı söyleşide müze ziyaretçileriyle bir araya geldi.

Sanatçı, alanında kent kavramı, biçim ve anlam ilişkiselliğinde farklı okumalar ve bakış açıları sunduğu söyleşide, üretim sürecine dair paylaşımlarda bulundu.

Murat Germen, çalışmalarını aşırı kentleşme ve soylulaştırmanın etkileri üzerine yoğunlaştırdığından bahsederek, "Kentler sakinlerinin kendine has yaşama hallerini ve barınaklarını şekillendirdiği alanlardır. Bu yüzden onları inşa eden toplumların aynasıdırlar. Bir kültürü kurduğu şehirler üzerinden okuyabilirsiniz. Kentler, toplumların hakiki ruhunu gözlemleyebileceğiniz açık hava antropoloji müzeleri gibidirler." ifadelerini kullandı.

Mimari mirasın ve belleğin sürdürülebilirliği konusunda belge üretmeyi bir direniş biçimi olarak gördüğünü aktaran sanatçı, "Bunu yaparken sıradanlıktan kaynaklanan aşinalığı kırmayı ve ortaya çıkan görselliğin beklenmedik bir algıya zemin yaratmasını amaçlıyorum." diye konuştu.

Germen, mekanların ruhundan bahsedilebileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mekan hayatımızın merkezindeki bileşenlerden bir tanesi içinde barınıyor, büyüyor, oynuyor, spor yapıyor, eğitim alıyor, şahsiyetimizi ediniyor, tercihlerimizi şekillendiriyor, çalışıyor, dinleniyor, yatıyor ve sonunda ebediyen uyuyoruz. Hayatın gidişatındaki ve zaman akışındaki birçok dinamik, farklı coğrafyalardaki farklı mekan düzenlemelerine has şekillenebiliyor. Teknoloji alanındaki gelişmeler bile bu olguyu çok değiştirmedi. Şehir ve bölge planlaması ile mimarlık alanlarındaki tasarım eğitimi geçmişimin kazandırdığı kendine özgü algı ve tasavvur ile çağdaş sanat çalışmalarımda mekan kavramına ve onu barındıran kentsel ortama sıklıkla işaret ediyorum. Bu eylem, çağdaş sanat üretimde mekan, zaman, uzam, arşiv, belge, bellek, duruş kavramlarının farklı tezahürlerine ve mekanın sanatsal üretim ile anlatım estetiğini nasıl etkileyebileceğine odaklanıyor."

İstanbul'un kentleşmesinin çok hızlı oluştuğuna işaret eden Germen, bunu çok sağlıklı bulmadığını belirtti.

Katılımcıların, sanatçının fotoğraflarını nasıl dönüştürdüğünü ve onları nasıl yorumladığını dinlediği söyleşi yaklaşık 2 saat sürdü.

İstanbul Modern, "Sizin Perşembeniz" programında her perşembe saat 10.00-18.00 arasında ücretsiz olarak kapılarını tüm ziyaretçilere açıyor.

Ziyaretçiler, İstanbul Modern'deki tüm sergileri ücretsiz olarak gezip ayda bir kez gerçekleştirilecek sanatçı atölyeleri, etkinlik ve film gösterimlerine katılabiliyor.