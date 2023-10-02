İstanbul'da Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler Sergisi Açıldı

İstanbul'da "Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler Sergisi", Milli Eğitim Bakanı Bakan Yusuf Tekin'in katılımıyla Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı. Serginin açılışında konuşan Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı hem kadrosuyla hem de öğrencileriyle beraber 100. yılı hakkıyla kutlayacak etkinliklerin altına imza atacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde "Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler Sergisi" düzenlendi. Sergiye Türk ve İslam Eserleri Müzesi ev sahipliği yaptı. Sergide Milli Eğitim Bakanlığı fotoğraf arşivi ve Atatürk Eğitim Müzesi başta olmak üzere İstanbul Nadir Eserler 2. Abdülhamid arşivi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı arşivi ve Milli Kütüphane arşivinden alınan eğitim içerikli fotoğraf, belge ve materyaller yer aldı. Eğitimin 100 yıl içindeki sürecinin anlatıldığı sergide geçmiş, bugün ve gelecek arasında bir köprü kurabilmek hedeflendi. Sergide eğitim ortamları, öğretim yöntemleri, öğrenci, öğretmen gibi eğitim bileşenleri, hayat boyu öğrenme, mesleki ve teknik eğitim teknolojileri, eğitim faaliyetleri ve özel eğitim temalarıyla ilişkilendirilerek sunuldu. Okuma yazma öğrenmek için can atılan, dede ve ninelerle aynı sıralarda oturulan, okulun ilk günü el öpülerek evden çıkılan yılların izlerini taşıyan sergi zamanda yolculuğa çıkardı. Serginin açılışına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Bakan Tekin, açılışın ardından öğrencilerle birlikte sergiyi gezdi.

"Burada yüzyıllık serüven içerisinde eğitim öğretimle ilgili sizlere küçük bir enstantane sunmak istiyoruz"

Serginin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2023 yılı bizim için önemli tarih miladından bir tanesi. Cumhuriyetimizin 100. yılı, diğeri de Sayın Cumhurbaşkanımızın ilanıyla önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı ilan etmek anlamındadır. Bizim için iki tane güzel tarih. Bunlardan ikincisiyle ilgili olarak önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı olarak inşa edecek faaliyetlere bakanlık olarak başladık. Ekim ayı itibarıyla da Cumhuriyetin 100. yılı kapsamıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra teşkilatlarımızca organize edilen yüzlerce etkinliğin aslında ilkini biz burada başlatmış oluyoruz. Bugün burada yüzyıllık serüven içerisinde eğitim öğretimle ilgili sizlere küçük bir enstantane sunmak istiyoruz. Eğitimde nereden nereye, 100 yılda ne tür mesafeler kat etmiş, ne tür yenilikler hayata geçirilmiş bugün bunu sergilemiş olacağız. Bu serginin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. 100. yılla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı hem kadrosuyla hem de öğrencileriyle beraber yüzüncü yılı hakkıyla kutlayacak etkinliklerin altına imza atacak inşallah. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - İSTANBUL