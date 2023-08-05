İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 'Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Başarı Ödülü' Melek Baykal'a, 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' ise Levent Tamer'e verildi. Ödül töreninde Baykal ve Tamer'in ödüllerini Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün takdim etti.

24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde bu yıl 'Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Başarı Ödülü' Melek Baykal'a, 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' ise Levent Tamer'e verildi.

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, festival komitesi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 'Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Başarı Ödülü' tiyatro ve dizi oyuncusu Melek Baykal'a, 'Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Onur Ödülü' ise tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Tamer'e verildi.

Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da gerçekleşen ödül töreninde Baykal ve Tamer'in ödüllerini Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı Dr. Hasan Akgün takdim etti.

"BİZLERİ ONURLANDIRDINIZ, VAR OLUN"

Melek Baykal, Tamer Levent ile aynı sahnede ödül almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek "Ben en başta şurada olma sebebim olan Büyükçekmece halkına çok teşekkür ediyorum. Var olun ve tabi ki çok değerli başkanımız Hasan Akgün beyefendiye ve değerli ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri onurlandırdınız, var olun. ve en başta da büyük Atatürk'e teşekkür ediyorum. Sanatçı olma sebebimiz ve şu sahnelerde var olma sebebimiz olduğu için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖDÜL, DAHA FAZLA BİR ŞEYLER YAPMA UMUDU YARATIYOR"

Levent Tamer ise 24 yıldır süren festivalin bu gecesinde ödül alıyor olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu ifade ederek "Çünkü bu ödül bizim de yaptığımız çalışmaların sizler tarafından takdir edildiğini ve hep birlikte olduğumuzu görmenin, birlikte bu ödülü paylaşmanın duygusuyla bize moral, sevinç veriyor ve daha fazla bir şeyler yapma umudu yaratıyor. Bu nedenle ben bu ödülün tüm Büyükçekmeceliler tarafından verildiğini düşünüyorum. Ama Büyükçekmece'de zaten bu festivalle kendisini ödüllendirmiş oluyor. Ben bu nedenle sevgili başkanımı ve bu festivali düzenleyen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çünkü mükemmel bir organizasyon. Hakikaten bizim istediğimiz çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkacak ve hatta onları geçmesi hayali kurulan Türkiye'nin özlediği festivallerden bence en başta gelenlerden biri olmuş" diye konuştu.