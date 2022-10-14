İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TAY FİLMİ GÖSTERİMİ YAPILDI

Hz. Muhammed'in hayatındaki en önemli olaylardan biri olan hicreti anlatan Tay filminin gösterimi başladı. Bağcılar Belediyesi tarafından çocuklar için gösterime giren filme yoğun ilgi oldu.

Bağcılar Başkanlık Sahnesi, Şehit Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi, Bilgi Evleri'nde 17 Ekim'den itibaren gösterimde olacak olan filmin ilk gösterimi ise 13 Ekim'de yapıldı. Programa; Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir Filmin Yapımcısı Mustafa Emre Tülün, Yönetmeni Nurullah Yenihan, TRT Çocuk Koordinatörü Mustafa Bora Durmuşoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Anne ve babalarıyla katılacak olan Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri ikram edilen patlamış mısır eşliğinde keyifle filmi izledi. Tay filminde annesini arayan minik bir tay, ihtiyar deneyimli bir deve ve yollarının kesiştiği çöllerde Medine'ye doğru bir yolculuk anlatılıyor.

'ÇOCUKLARA PEYGAMBER SEVGİSİ AŞILANIYOR'

Türkiye'de 74 ilde 316 salonda vizyona giren, Almanya, Fransa, Hollanda, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 20 ülkede binlerce seyirciyle buluşan 3D animasyon türündeki sinema filmiyle okul ağındaki çocuklara peygamber sevgisinin aşılanması hedefleniyor.

'PEYGAMBERİMİZİN ÇOCUKLAR TARAFINDAN SEVİLMESİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Başkan Özdemir, 'Bağcılar Belediyesi olarak filmin ilk gösterimini başkanlık sahnemizde yapmış olacağız. Bundan sonraki tarihlerde de diğer sahnelerimizde gösterime girmiş olacak. Filmimiz, bir animasyon filmi. Annesinden ayrılan bir tayın, annesine kavuşmak adına farklı şehirlerden annesini bulmak adına yapmış olduğu bir yolculuğu anlatıyor. Bir tarafıyla da aslında Peygamberimizin hicretini konu alan bir film. Çocukları çok seven bir peygamberin, çocuklar tarafından sevilmesine vesile olan bir yapım aynı zamanda. Bunu çok önemsiyoruz. Bu açıdan filmin yapımcısına, yönetmenlerine, bütün emek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

'BİRLİKTE İZLEMEK ÇOK GÜZEL OLUYOR'

Annesi ve kardeşiyle filmi izlemeye gelen İbrahim Bulum ise şunları söyledi:

'Bu filmi daha önce hiç izlemedim. Ama şimdiden çok güzel gidiyor her şey. Ben sinema izlemeyi çok sevdiğim için annemlere buraya gelmeyi istediğimi söyledim ve geldik. Bu akşam hem eğlenceli hem de heyecanlı. Salon da oldukça kalabalık. Böyle sinemalar düzenlenirse hep gelirim. Bu şekilde birlikte izlemek çok güzel oluyor.'