İslam Tarihçisi Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı Son Yolculuğuna Uğurlandı

İSLAM Tarihçisi Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Küçükaşçı'nın cenazesi Mihrişah Valide Sultan Türbe Haziresine defnedildi.

Önemli İslam tarihi araştırmaları bulunan ve 2015-2019 yılları arasında Topkapı Sarayı Başkanlığı da yapan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı dün 59 yaşında hayatını kaybetti. Küçükaşçı için, öğle namazına müteakip Eyüpsultan Camii'inde cenaze töreni düzenlendi. Küçükaşçı'nın cenazesine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, Yalova Valisi Muammer Erol, Ak Parti 27'inci Dönem Milletvekili Mahir Ünal, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ekmelettin İhsanoğlu, Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, Zeytniburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, Tarihçi Murat Bardakçı, Yazar İskender Pala ve İsmet Özel katıldı. Cenaze namazını İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş kıldırdı. Taziyeleri, Mustafa Sabri Küçükaşçı'nın babası Ahmet Ziya Küçükaşçı, eşi Mine Küçükaşçı, oğlu Ziya Küçükaşçı ve kızları kabul etti. Prof.Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından omuzlar üzerinde Eyüp Mihrişah Valide Sultan Türbe Haziresine götürülerek defnedildi.

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