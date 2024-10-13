Üye Girişi
Haberler

İnci Taneleri'nde Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi

İnci Taneleri'nde Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'İnci Taneleri' dizisi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konularında önemli mesajlar veriyor. Başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan, kadınların mutluluğunun toplumun genel mutluluğu için kritik olduğunu vurguladı.

'İNCİ Taneleri', toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili mesajlar vermeye devam ediyor. Yeni sezonun ilk bölümüne 'Kadına yönelik şiddet, büyük bir insanlık suçudur. Asla kabul edilemez!' mesajıyla başlayan dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan, "Bir ülkede ya da dünyada kadın mutlu değilse kimse değildir. Kadın özgür değilse kimse özgür değildir" dedi.

'Dilber dansı' ile Türkiye'nin gündemine oturan Kanal D dizisi İnci Taneleri, yeni sezona da güçlü bir başlangıç yaptı. Dizinin başrol oyuncularından Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç hem gündemdeki konular hem de diziyle ilgili Hürriyet Pazar'dan Hakan Gence'ye samimi açıklamalar yaptı.

NEZAKET VE SAYGI

İnci Taneleri'nde dürüstlük, nezaket ve saygı gibi kavramlara önem veren Azem Yücedağ'ı canlandıran Yılmaz Erdoğan, "Bu çağ, nezaketin bittiği bir çağ oldu. Nezaket, Azem'in kimliğinde yer alıyor. 'Merhaba' diyerek selam verdiği adam 'Kime baktın kardeşim?' diye soruyor. Sokaktan nezaketi alırsan onun yerini şiddet doldurur" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN TEMEL ÖNERMESİ

Erdoğan, kadınları daha şaşırtıcı, renkli, eğlenceli ve detaycı bulduğunu ifade ederek 'Bir de her yazarın yazmasını sağlayan temel bir önermesi vardır. Ben diyorum ki bir ülkede ya da dünyada kadın mutlu değilse kimse değildir. Kadın özgür değilse kimse özgür değildir. Çünkü bahsettiğimiz şey türlerden bir tür değil hepimizi doğuran, en yetenekli canlı" yorumunu yaptı.

EN ÇOK AİLE ZEDELENDİ

'Bu çağın en çok zedelediği kavram aile" diyen Erdoğan "Toplumsal olarak insanlar arasındaki bağların pamuk ipliğine bağlı olduğunu görüyorum. Zaten İnci Taneleri'nin de esas teması o. Sadece aile olarak düşünmeyelim, ilişkiler artık zor kurduğumuz ama çok kolay kopardığımız şeyler. Kankalık bile sevgililik gibi oldu, dönemsel yaşanıyor" değerlendirmesini yaptı.

AİLE BİR SIĞINAK

Ayakları üzerinde duran, güçlü bir kadın olan pavyon dansçısı Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü de ailenin önemine vurgu yaparak "Benim için aile bir sığınak demek ve kendim olabileceğim bir yer, öyle olmasına da gayret ediyorum" dedi.

'NEŞELİSİN DİYE MUTLU SANIYORLAR'

Dilber'in özendirici etkisi olduğu yönündeki eleştirileri reddeden Ergüçlü, "Neşelisin diye mutlusun sanıyorlar. O kadın, o sahnede kendini oranın starı olarak görüyor, kendini beğeniyor. Ama oradan çıkıyor, bir evi yok, otelde yaşıyor, çocuğuna başka bir isimle sesleniyor, yalnız. Öyle karmaşık bir yapı. Ben burada özenilecek hiçbir taraf görmüyorum" diye konuştu.

'BAŞARILI AMA MUTSUZ'

Dizide Piraye'yi oynayan Selma Ergeç de aile kavramı üzerine konuşurken 'İçinde doğduğun ailen var, bir de seçtiğin ailen var. Ben ikisi konusunda da şanslıyım' dedi. Piraye'nin, profesyonel hayatında başarılı ama özel hayatında mutlu olmayan zengin bir işkadını olduğunu anlatan Ergeç, "Böyle karakterler daha önce okumuştum ama ilk kez bu kadar katmanlı ele alındığını gördüm" diye konuştu.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

HER PERŞEMBE

'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00'de Kanal D'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri Kültür Sanat Televizyon Magazin Dizi

Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesi konuştu: Bana değil doktorlara sorun

Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesi konuştu

 İsrail tanklarından BM üssüne baskın

İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralı

 DEM Parti gösterisinde genel başkandan cesaret alan kalabalık PKK sloganları attı, gözaltılar var

Genel Başkan'dan cesaret alan grup PKK sloganları attı: Gözaltılar var
Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe

Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor Kahramanmaraş Spor CANLI İZLE şifresiz ASPOR! TFF 3. Lig Bursaspor K.Maraş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? TRT Spor yayın akışı 13 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi tarihte 2024? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Az önce deprem mi oldu? 13 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.