Haberler

Demirci'de Kadınlardan Zafer Bayramı'na Örgü Bayrak Sürprizi

Demirci'de Kadınlardan Zafer Bayramı'na Örgü Bayrak Sürprizi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde örgü kursuna katılan 15 kadın, 10 günde bin 813 motifi birleştirerek 1,5x2,25 metre boyutlarında dev Türk bayrağı ördü. Bayrak, 30 Ağustos'taki fener alayında gururla taşınacak.

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir araya gelen kadınlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve ilçenin kurtuluşunun coşkusunu, ilmek ilmek ördükleri dev Türk bayrağı ile taçlandırdı.

Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan örgü kursuna katılan 15 kadın kursiyer, usta öğretici Emine Gülsen koordinasyonunda anlamlı bir çalışmaya imza attı. Kursiyerlerin büyük bir özenle hazırladığı el emeği göz nuru dev Türk bayrağı, 10 günlük yoğun bir çalışmanın ardından tamamlandı. Toplam 3 kilogram ip kullanılarak bin 813 motifin birleştirilmesiyle oluşturulan 1,5 x 2,25 metre ebatlarındaki dev örgü bayrak, görenlerin göğsünü kabarttı.

Kırmızı-bryaz kıyafetlerle fener alayında taşınacak

Anlamlı çalışma hakkında konuşan örgü kursu kursiyeri emekli öğretmen İlkay Akpınar, "Ben emekli bir öğretmenim. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Demirci'mizin kurtuluşu nedeniyle biz bayanlar, bayrağımızı örerek bayrağımızı dalgalandırmak istedik. Vatan ve millet sevgisiyle ördük. Fener alayında kırmızı-beyaz giyerek bayrağımızı taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Kadınların ilmek ilmek işlediği dev örgü Türk bayrağı, 30 Ağustos Zafer Bayramı akşamı gerçekleştirilecek olan geleneksel fener alayı yürüyüşünde gururla taşınarak coşkuya renk katacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

Dünyaca ünlü tatil beldemiz alev alev! Yangın evlere doğru ilerliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına 'ittifak' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran "ittifak" çağrısı
Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu

ABD'den gelen açıklama, altını tepetaklak etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeytinburnu'ndaki İETT otobüsü kazasında can kaybı 2'ye yükseldi

Hastaneden kahreden haber! İETT otobüsü kazasında bilanço ağırlaşıyor
Mehmet Akif Ersoy'a tahliye vadedip rüşvet istediler! 4 kişi suçüstü yakalandı

4 kişi suçüstü yakalandı, içlerinde avukat da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
Volkswagen Osnabrück'te Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın

Tarihinin en derin krizini yaşayan otomotiv devinden skandal hamle
PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek

Bankalardan müjde geldi! Pazartesi günü 3 puan düşecek