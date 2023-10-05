İlhan Doğan'ın hayat hikayesini anlatan film büyük ilgi görüyor

Almanya'da 'Müthiş Türk' olarak tanınan İlhan Doğan'ın gerçek hayat hikayesini konu alan 'Her Şeye Rağmen' filmi, galalarla büyük ilgi topluyor. Başrolünde Erkan Petekkaya'nın yer aldığı film, üç farklı şehirde gala yaparak seyircilerle buluştu. Film, Almanya ve Kıbrıs'ta da gösterime girecek.

Geçtiğimiz hafta vizyona giren ve Almanya'da "Müthiş Türk" olarak tanınan İlhan Doğan'nın çarpıcı gerçek hayat hikayesini konu alan "Her Şeye Rağmen" sinema filmi ilgi görmeye devam ediyor.

Başrolünü Erkan Petekkaya'nın oynadığı film Güneydoğu Anadolu'da üç günde üç ayrı şehirde gala yaptı. Erkan Petekkaya ve İlhan Doğan'nın bizzat katıldıkları özel gösterimler Adana, Diyarbakır ve Mardin'de büyük bir ilgi ile karşılandı. Büyük küçük herkesin izleyebildiği filmin bundan sonraki durakları ise Almanya ve Kıbrıs olacak.

Verway'in yapımcılığını, Erdal Murat Aktaş"ın yönetmenliğini üstlendiği film, Adana'dan Almanya'ya, Palme de Mallorca'dan Holywood'a kadar uzanan dramatik ve başarı öyküsünde İlhan Doğan'ı beyaz perde de Erkan Petekkaya ve genç oyuncu Sinan Akdeniz canlandırıyorlar.

Geçtiğimiz hafta vizyona girerek büyük beğeni kazanan filmin müzikleri Fahir Atakoğlu'na ait, Türk ve Alman oyuncuların rol aldığı filmin sekiz ayrı dilde çevirisi de yapıldı.

Üç günde üç ayrı şehirde gala yapıldı

İstanbul'da film oyuncularının da katılımıyla büyük bir gala töreni ile tanıtılan film geçtiğimiz hafta vizyona girmişti. Yaklaşık yüze yakın sinema salonunda sinema severlerle buluşan film Güneydoğu Anadolu'da da gala yaparak adeta turne yaptı.

Adana, Diyarbakır ve Mardin'de galası yapılan film büyük beğeni topladı. Çarpıcı hayat hikayesi filme konu olan İlhan Doğan memleketi Adana'da gala 01 Burda Avm Performans Gösteri Merkezi – PGM'de düzenlendi.

İkinci gösterim ise Erkan Petekkaya'nın Diyarbakır da Diyarbakır Final Okulları konferans salonunda okul sahibi Şahin Otu'nun ev sahipliğindeki galaya Diyarbakır Vali yardımcısı Murat Yıldız, Çınar Kaymakamı Fatih Günlü, 8. Ana Jet Üs Komutanı Gürtaç Kayapınar ile çeşitli STK temsilcileri de katıldılar.

Mardin Final Okulları'nda düzenlenen galaya ise Okul yönetim kurulu başkanı Bahri Tunç ve okul müdürü Zeynel Güney ile çok sayıda seyirci katıldı.

Üç farklı şehirdeki galalarda Erkan Petekkaya ve İlhan Doğan'a sinema severler büyük ilgi gösterdiler ve birlikte fotoğraf çektirerek sohbet etme imkanı buldular.