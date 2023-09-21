İlber Ortaylı, Ahilik Haftası etkinliğinde mikrofonun bozulmasına tepki gösterdi

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kırşehir'de düzenlenen Ahilik Haftası etkinliğinde mikrofonun bozulmasına sinirlenerek tepki gösterdi. Ortaylı, ahilik ile ilgili bilgiler verirken mikrofonun çalışmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

KIRŞEHİR'de 36'ncı Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında söyleşi ve imza gününe katılan ve programda mikrofonu bozulan Tarihçi- Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Ahiliği anlatmak için geldiğimiz Kırşehir'de mikrofonumuz bozuluyor. Ben program öncesi sizleri uyarmıştım. Mikrofonum bozulursa sinirlenirim demiştim. Bu işler kanun nizam yazmakla olmuyor" diyerek tepki gösterdi.

18- 24 Eylül tarihleri arasında 36'ncı Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Tarihçi- Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Kırşehir'e geldi. Cacabey Meydanı'nda gençlik söyleşisine katılan Ortaylı, ahilik ile ilgili bilgiler verirken mikrofonu bozuldu. Ekipler arızayı gidermek için uğraşırken yerine getirilen mikrofon da çalışmayınca Ortaylı, "Bak bu çocukları yetiştirmiyorlar. Bu olmayınca olmuyor. Kanun nizam yazmakla, usul- erkan bilmekle olmuyor bu işler. Hayret bir şey. Bizim okulda lisede olurdu böyle şeyler. Amatörce yapılır çalışmazdı. Program öncesi söyledim sizlere. 'Mikrofonum bozulursa ben çok sinirlenirim' dedim. Lafım kesiliyor ne dediğimi bilmiyorum" dedi.

Programın moderatörünün 'Hocam ben hallediyorum' sözlerine ise Ortaylı, "Edemezsin, sen de halledemezsin. Bitti bu iş. Ahiliğe hiç yakışmıyor" ifadelerini kullandı.