İkiztepe Höyüğü'nde İki Hediyeli Mezar Bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan İkiztepe Höyüğü'nde yürütülen kazıların bu yılki bölümünde iki "hediyeli mezara" ulaşıldı.

İkiztepe köyü sınırlarında bulunan İkiztepe Höyüğü'nde 51 yıl önce başlayan kazı çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar çıkarılan 15 binin üzerinde eser, bölgede milattan önce 4500-2000 yılları arasında kesintisiz yerleşim olduğunu ortaya koyuyor.

Mezarlık alanlarında çalışma yapılan İkiztepe'deki kazılarda bölgedeki toplumların avcılık için kullandığı aletler ve yiyecek kalıntıları da gün yüzüne çıkarıldı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt, AA muhabirine, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında bu yıl kazılara temmuz ayında başladıklarını söyledi.

Kazılarını bu yıl iki farklı alanda yürüttüklerini belirten Beyazıt, "İkiztepe'nin en büyük tepesi olan Tepe 1'in kuzey alanının yanı sıra bu sene ilk defa güney alanında da çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Farklı sonuçlar elde ediyoruz her sene. Güney tarafta çalışmalara başlamamızdaki temel amaçlardan biri, İkiztepe'de ortaya çıkan büyük mezarlık alanının güneye doğru yayılımını saptamaktı." dedi.

Güney ile kuzey arasındaki yerleşimde dönemsel farklılık bulunuyor

Güneyde çalışmalara başladıklarında yüzeyin hemen altında gömütlerle (mezar) karşılaştıklarını anlatan Beyazıt, şöyle devam etti:

"Üç mezar kazdık. Bunlardan ikisi hediyeli mezarlardan oluşuyor. Yani kendi eşyalarıyla gömülmüş. Avcı olduğunu düşündüğümüz biri zıpkın uçlarıyla gömülmüş, olasılıkla bir erkek mezarı. Diğeri 6 yaşlarında çocuk mezarı. O da bilezikleriyle, kendi eşyalarıyla gömülmüş. Dolayısıyla kuzey tarafta İkiztepe'deki mezarlık geleneğinden farklı bir gelenek yok ama güney tarafta anlayabildiğimiz, tabakalaşmasının kuzeye göre biraz daha farklı olduğu. Direkt yüzey toprağın altında Erken Tunç Çağı mezarlarının gelmesi, güney alanla kuzey arasındaki yerleşimde dönemsel olarak farklılık olduğunu gösteriyor. O açıdan önemli güneydeki kazılar."

Beyazıt, İkiztepe'nin kuzey ve güneyindeki kazılarda sıklıkla dokumacılıkla ilgili materyaller de bulduklarını vurgulayarak, "İkiztepe, yarım asırdır kazılan yerleşmelerden biri. Bu anlamda İkiztepe'nin birçok bulgusunu da bilmekteyiz. İkiztepe'de biraz daha analiz yapılarak nasıl yaşadılar, üretim faaliyetleri, üretime katkıda bulunan insanların cinsiyet açısından rolleri var mıydı, yoksa kadın, erkek, çocuk hep birlikte mi üretime katılıyordu, zooarkeoloji açıdan nasıl beslenme türü vardı. Buna botaniği de katmak, jeolojik çalışmaların da yoğun yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.