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Arjantin'den ilk 45 dakikada ''Bu takım finale nasıl geldi?'' dedirten performans

Arjantin'den ilk 45 dakikada ''Bu takım finale nasıl geldi?'' dedirten performans
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FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin, İspanya karşısında adeta yokları oynadı. İspanya'nın yüksek baskısı karşısında hücumda çaresiz kalan Arjantin, rakip kaleye tek bir şut bile çekemezken gol beklentisi oranı 0.00'da kaldı.

FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde tarihi bir gece yaşandı. ABD’nin New York şehrindeki dev randevuda İspanya ile karşı karşıya gelen 

ARJANTİN YOKLARI OYNADI

Arjantin, mücadelenin ilk 45 dakikasında adeta sahada yokları oynadı. Son şampiyon, İspanya’nın yüksek ön alan baskısı ve oyuna kurduğu ezici üstünlük karşısında hücumda tamamen çaresiz kaldı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık diliminde Arjantin ; rakip kaleye tek bir şut dahi çekemezken, gol beklentisi oranı 0.00'da kaldı. 

RAKİP CEZA SAHADA TOPLA BULUŞAMADI

İspanya ceza sahasında topla buluşamayan, korner kazanamayan ve isabetli orta yapamayan Tangocular, savunmaya hapsoldu. Arjantin'in bu hücum kısırlığı ve İspanya'nın kusursuz oyunu, Dünya Kupası final tarihinin en tek taraflı ilk yarı performanslarından birine sahne oldu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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