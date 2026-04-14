SİNEMED 2026, sinema, medya ve yapay zekayı Diyarbakır'da buluşturacak

Sinema, medya ve yapay zeka alanlarının kesişiminde konumlanan II. Sineakademi Uluslararası Sinema ve Medya Çalışmaları Kongresi (SİNEMED 2026), 13-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleştirilecek.

Kongre, akademi ve sektörün dönüşen yapısını bir araya getirerek hızla değişen görsel ve işitsel üretim dünyasını disiplinler arası bir perspektifle ele almayı ve uluslararası düzeyde güçlü bir bilimsel paylaşım ortamı oluşturmayı hedefliyor.

İki üniversiteden akademik iş birliği

İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanlığı ile Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü iş birliğiyle düzenlenen SİNEMED 2026, akademik ortaklık çerçevesinde sinema ve medya çalışmalarında uluslararası etkileşimi artırmayı, yeni araştırma alanlarını teşvik etmeyi ve bilimsel üretimi desteklemeyi amaçlıyor.

Etkinlik, alanında uzman akademisyenleri, araştırmacıları ve sektör profesyonellerini bir araya getirerek güncel tartışmaların paylaşılacağı önemli bir bilimsel platform sunacak.

Dijital dönüşüm ve yapay zeka odaklı yeni medya düzeni

Sinema ve medya üretim süreçleri; dijitalleşme, veri temelli yaklaşımlar ve yapay zeka teknolojileriyle birlikte önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. SİNEMED 2026, bu dönüşümü yalnızca teknolojik bir gelişme olarak değil, aynı zamanda kültürel, estetik ve kuramsal bir değişim alanı olarak ele almayı hedefliyor.

Kongrede sunulacak bildirilerin, sinema, medya ve yapay zeka ilişkisini çok boyutlu biçimde değerlendirmesi, yeni kuramsal tartışmalara zemin hazırlaması ve disiplinler arası akademik üretime katkı sunması bekleniyor.

Genel sekreterlik görevini İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanı Bülent Değirmenci'nin yürüttüğü kongrenin başkanlığını ise Prof. Dr. Zuhal Akmeşe ile İGÜ Öğr. Gör. Ahmet Bikiç üstleniyor. Etkinliğin organizasyon yapısı, uluslararası standartlara uygun, nitelikli bir bilimsel ortam oluşturmayı hedefliyor.

Geniş akademik çerçevede tematik başlıklar

Geniş bir akademik çerçeve sunan SİNEMED 2026'da öne çıkan başlıklar ise şu şekilde: Sinema kuramı, medya çalışmaları, yapay zeka, dijital anlatı, görsel kültür, yeni medya, film teknolojileri, algoritmik sanat, veri estetiği, etkileşimli medya, yapay görüntü, sinema estetiği, medya felsefesi, dijital kültür, akıllı sistemler ve grafik tasarım. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı