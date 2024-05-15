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Iğdır'da Nahçıvan Devlet Tiyatrosu Unutulmuş Masalları Sahneledi

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Iğdır'da Nahçıvan Devlet Tiyatrosu, kentin unutulmuş masallarını sahneledi. Tiyatro ekibi, Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonunda öğrencilerle buluştu ve 2 bin öğrenci tarafından izlendi. Nahçıvan Devlet Tiyatrosu yöneticilerine teşekkür edildi.

Iğdır'da öğrencilere gösteri yapan Nahçıvan Devlet Tiyatrosu, kentin unutulmuş masallarını sahneledi.

Iğdır Azerbaycan Evi ve Nahçıvan Kars Başkonsolosluğunun organizasyonuyla kente gelen tiyatro ekibi, Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonunda öğrencilerle buluştu.

Kentin unutulmuş masallarının sahnelendiği 4 seanslık oyunu yaklaşık 2 bin öğrenci izledi.

Tiyatro ekibinden Şirzad Abutalibov, gazetecilere, kentin eski masallarından "Keçinin üç yavrusu" ve "Tık tık hanım"ı sahnelediklerini anlattı.

Kardeş ülkede bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Abutalibov, "Türk çocukları bizim çocuklarımız, bizim çocuklarımız da Türk çocuklarıdır. Bizim Ulu Önderimiz Haydar Aliyev'in söylediği gibi 'bir millet iki devlet' bakımından biz yola çıktık. Bugünlerde de Nahçıvan Cumhuriyet'inin 100. yılıyla ilişkili olarak Türk dünyasının bugün geldiği noktada bu faaliyeti yapmayı bir borç bildik." dedi.

Iğdır Azerbaycan Evi Başkanı Ziya Zakir Acar da 4 seanstan oluşan oyunu yaklaşık 2 bin öğrencinin izlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere masallar çocukların hayal dünyasını geliştirir, onları daha çok kurgu yapmaya yönlendirir. Masallar eğiticidir, masallar, çocukların doğruyu bulmasına, güzelliklerden yana olmasına yön verir. Onları hem eğlendiriyor hem de eğitiyor. Unutulmaya yüz tutmuş kukla tiyatrosunu çocuklarımızla buluşturduk, gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Nahçıvan Devlet Tiyatroları yöneticilerine teşekkür ediyorum, can Azerbaycan'a, Nahçıvan'a selam ve saygılarımı gönderiyorum."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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