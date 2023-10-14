İDOB'un Çocuk Oyunu 'Hayal' Kadıköy'de Prömiyer Yapacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB), oyuncu Çağrı Köktekin'in metnini yazıp sahneye koyduğu çocuk oyunu "Hayal"in prömiyerini, yarın Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirecek.

Prova öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Köktekin, oyunu 'Her şey hayal etmekle başlar' sözünden yola çıkarak yazdığını dile getirerek, "Çocukların sınırların ötesinde hayal kurma gücü ile neler başarabilecekleri, hedeflerine ulaşma konusunda nasıl etkili olabileceği hakkında hayal ile gerçek arasında bir yolculuğu konu ediniyor." dedi.

Köktekin, eseri yazarken çok keyif aldığına değinerek, "Hayal" oyunuyla bir çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ifade etti.

İDOB çatısı altında bir oyunu yapıyor olmanın çok değerli olduğunu vurgulayan sanatçı, "Oyunda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, Çocuk Korosu ve Çocuk Balesi sahnede olacak. Bir taraftan da opera bestecilerinin video destekli oyuna eşliği ve seyircinin de sahneye interaktif katılımıyla hayal ile gerçek arasındaki yolculuk, minik izleyicilere sunulacak." ifadelerini kullandı.

Köktekin, genel provaları seyircili yaptıklarına dikkati çekerek çocukların çok başarılı olduğunu ve çok iyi tepkiler aldıklarını söyledi.

Dekor tasarımı Ferhat Karakaya'ya, kostüm tasarımı Gizem Betil'e, ışık tasarımı Taner Aydın'a, koreografisi Çiğdem Erkaya Öztürk'e, çocuk korosu dans devinimi Çağrı Köktekin'e ait oyunun çocuk korosu şefleri ise Volkan Akkoç ve Çağrı Köktekin oldu.

Oyundaki şarkı sözleri uyarlamaları da Gökçegün Ersoy tarafından yapıldı.

Temsillerde "Hayal" rolünde; Seda Taşpınar, Zeynep Yılmaz, Busegül Yalçın, "Anneanne" rolünde Özlem Abacı, Mualla Dedemen, "Büyükbaba" rolünde M.Tükel Acar, Erdem Sakarya, "Pizza Dilimi Adam" rolünde Anıl Önder ve Bahadır Özkoca, piyanoda Simten Şenpolat ve Olena Şenol eşliğinde dönüşümlü olarak rol alacak.

Eser, 22 Ekim'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde bir kez daha sahnelenecek.

"Hayal" oyununun konusu:

"Oyunun ana karakteri 'Hayal', doğum gününde dedesinin hediye ettiği bir kolye ile uzun zamandır görmek için hayalini kurduğu odaya girmeyi başarır. Koleksiyoner dedesinin Hayal'e hazırladığı bir sürpriz ile cesaretlenip yolculuğa çıkar. Hayallerinde, ünlü besteciler, şarkıcılar, balerinler, dahiler, aşçılar, orkestra şefleri ile dostluk kurar. Mozart, Minkus, Rossini, Beethoven ve Carl Orff gibi bestecilerle kurduğu masalsı dostluk cesaretini arttırır. Sıradaki hayali, öğrendiği tüm bilgiler ışığında artık gerçek bir salonda konser dinlemek, bale veya opera izlemek ve elinden hiç düşürmediği not defterine notlar almaktır. Ona 'Hayal' adını koyan muzip dedesinin, Hayal'e son bir sürprizi daha vardır."