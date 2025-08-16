İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasında geçtiğimiz yıl Bodrum'da yaşanan tartışma, yargıya taşındı. Kahvaltı sırasında başlayan gerginlikte Çıtak, masadaki televizyon kumandasını alıp babasına doğru fırlattı. O an kumanda Tatlıses'e isabet etmedi ancak olay, evdeki çalışanların tanıklığıyla doğrulandı.

Tanık beyanlarına göre Tatlıses, yaşananların ardından çalışanlarına kızını evden çıkarmaları talimatını verdi. Çıtak'ın dışarı çıkarıldığı sırada tarafların bağırarak konuşmayı sürdürdükleri aktarıldı.

Sabah'ın haberine göre, ilk etapta kızından şikâyetçi olan, ardından şikâyetini geri çeken Tatlıses'e rağmen süreç durmadı. Türk Ceza Kanunu'nun 73. maddesi gereği şikâyete bağlı olmayan suç kapsamında yürütülen soruşturma devam etti. Savcılık, televizyon kumandasını "silah" olarak değerlendirerek eylemi "silahla yaralamaya teşebbüs" olarak nitelendirdi. Soruşturma dosyasına göre, Çıtak ifadesinde suçlamaları kabul etti. Deliller ve tanık beyanları doğrultusunda hazırlanan iddianame, kamu adına cezalandırma talebiyle mahkemeye gönderildi.