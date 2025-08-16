İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme

İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da kahvaltı sırasında babası İbrahim Tatlıses'e kumanda fırlatan Dilan Çıtak, savcılık tarafından "silahla yaralamaya teşebbüs" suçlamasıyla yargılanacak. Kumanda, resmi olarak silah sayıldı.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasında geçtiğimiz yıl Bodrum'da yaşanan tartışma, yargıya taşındı. Kahvaltı sırasında başlayan gerginlikte Çıtak, masadaki televizyon kumandasını alıp babasına doğru fırlattı. O an kumanda Tatlıses'e isabet etmedi ancak olay, evdeki çalışanların tanıklığıyla doğrulandı.

İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme

Tanık beyanlarına göre Tatlıses, yaşananların ardından çalışanlarına kızını evden çıkarmaları talimatını verdi. Çıtak'ın dışarı çıkarıldığı sırada tarafların bağırarak konuşmayı sürdürdükleri aktarıldı.

Sabah'ın haberine göre, ilk etapta kızından şikâyetçi olan, ardından şikâyetini geri çeken Tatlıses'e rağmen süreç durmadı. Türk Ceza Kanunu'nun 73. maddesi gereği şikâyete bağlı olmayan suç kapsamında yürütülen soruşturma devam etti. Savcılık, televizyon kumandasını "silah" olarak değerlendirerek eylemi "silahla yaralamaya teşebbüs" olarak nitelendirdi. Soruşturma dosyasına göre, Çıtak ifadesinde suçlamaları kabul etti. Deliller ve tanık beyanları doğrultusunda hazırlanan iddianame, kamu adına cezalandırma talebiyle mahkemeye gönderildi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Kültür Sanat
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali

Putin davet etti, Trump olumlu yaklaştı! 16 yıl sonra bir ilk olabilir
Putin-Trump yemeği iptal edildi, Rus lider ülkesine dönmeden mezarlık ziyareti yaptı

Yemek iptal edildi! Putin son ziyaretini bakın nereye yaptı
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek

Hız sınırları sil baştan! Genelgeyi Erdoğan imzaladı
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu

81 ilde eş zamanlı sokağa çıktılar, yetkililer bakanlığa davet edildi
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa 'evet' dedi

Ünlü yarışmacı ve tescilli güzel, aşklarını evlilikle taçlandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.