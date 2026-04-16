18'inci İAÜ İletişim Ödülleri sahiplerini buldu
İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından düzenlenen 18. İAÜ İletişim Ödülleri töreninde, 55 bin öğrencinin oylarıyla yılın en iyileri belirlendi. Törende Orhan Gencebay 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' ile ödüllendirilirken, birçok kategoride ödüller sahiplerini buldu.
İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen 'İAÜ İletişim Ödülleri'nde 55 bin öğrencinin oylarıyla, yılın en iyileri belli oldu. Kültür, sanat, medya ve internet gibi 30 farklı dalda ödül sahibini buldu. Üniversitenin Florya Halit Aydın Yerleşkesi'nde yapılan törende iletişim ve sanat camiasından ünlü isimler yer aldı.
'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi Orhan Gencebay oldu. Ödülünü İAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın'ın elinden alan Gencebay, öğrencilere teşekkür ederek, "İnsan yetiştirmek çok büyük bir sanattır. Yavrularımız çok iyi yetiştiriliyor, ben öyle görüyorum. Onların iyi olması için gerekeni yapmamız lazım" diye konuştu.
Törende konuşan İAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, "Bu yıl 18'incisini düzenlediğimiz, İletişim Ödülleri'nde yaklaşık 55 bin öğrencinin oy kullanarak çok doğru bir seçim yaptığı ödülü Orhan Babaya vermeyi bir onur olarak kabul ediyorum" dedi.
'Yılın En İyi Erkek Spikeri Ödülü'nü alan Kanal D Ana Haber Sunucusu Deniz Bayramoğlu, ödülünü Prof. Dr. Mustafa Çıkrıkçı'dan aldı. Bayramoğlu, " İstanbul Aydın Üniversitesi'nin bütün öğrencilerine saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Beni bu ödüle layık gördükleri için onların huzurunda saygıyla eğildiğimi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.
'Yılın En İyi Kadın Sinema Oyuncusu Ödülü'nü alan oyuncu Bilge Şen ise "Öncelikle verdiği her türlü destekten dolayı AKEV'e, İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kuruluna, eğitmenlere, görevlilere, bu sıraları dolduran en kıymetlilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.
'Yılın En İyi Erkek Sinema Oyuncusu Ödülü'nü alan oyuncu Yetkin Dikinciler de "Sizler sadece derslerinizle ilgilenmeyip başka alanlarda da hikayeler anlatan başka şeyleri iletmeyi sağlayan bir iletişim sağladığınız. Buna alan açtığınız, gözlerinizi, kulaklarınızı, hassasiyetinizi olup biten her şeye çevirdiğiniz için umuyorum ki Türkiye'nin aydınlık yarınlarında yine temel taşlar olacaksınız. İyi ki varsınız" diye konuştu.
Ödül alan isim ve kurumlar şu şekilde:
Yaşam Boyu Onur Ödülü
Orhan Gencebay
Yılın En İyi Sinema Filmi Yönetmeni
Hasan Tolga Pulat
Yılın En İyi Erkek Sinema Oyuncusu
Yetkin Dikinciler (Parçalı Yıllar)
Yılın En İyi Kadın Sinema Oyuncusu
Bilge Şen
Yılın En İyi Sinema Filmi
Parçalı Yıllar
Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri
Deniz Bayramoğlu (Kanal D)
Medya Duayenlerine Saygı Ödülü-TV
Ahmet Yeşiltepe
Medya Duayenlerine Saygı Ödülü
Taner Horoz-TRT Radyo
Yılın En İyi Spor Programı
TRT-Stadyum
Yılın En İyi Tiyatro Yönetmeni
Onur Erbilen
Yılın En İyi Tiyatro Oyunu
Çapkının Düşü
Yılın En İyi Erkek Tiyatro Oyuncuları
Ozan Çobanoğlu- Serdar Yeğin
Yılın En İlham Veren Müzisyenleri
Evrencan ve Uzaylılar
Yılın En İyi Gazetesi
Hürriyet
Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri
Merve Yepe-A Haber
Yılın En İyi Savaş Muhabiri
Mücahit Topçu- Haber Global
Yılın En İyi Dijital Platformu
Tabii
Yılın En İyi Kuşaklararası Köprü Ödülü
Retrobüs
Yılın Aile Dostu Kanalı
TYT Türk- Arzu Erdem
Yılın En İyi Söyleşi Programı
Balçiçek ile Sormazsam Olmaz
Yılın En İyi Yaşam Programı
Seda Sayan ile Her Şey Masada
Yılın En İyi Haber Kanalı
Haber Global
Yılın Dijital Haber Platformu
CNNTürk.com
Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
Yılın En İyi Magazin Muhabiri
Samet Aday
Yılın Kültür Sanat Programı
Ali Demirtaş-Kırmızı Halı
Yılın En İyi Spor Radyosu
Lig Radyo
Yılın En İyi Spor Spikeri
TRT Spor- Setenay Cankat
Yılın Haber Ajansı
Anadolu Ajansı
Yılın En İyi Müzik Grubu
Madrigal
Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi
Öğr. Gör. Dilek Özyürek