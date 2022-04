HASANKEYF, BATMAN (İHA) - Huzur ortamıyla Güneydoğu, Avrupalıların tatil rotası oldu

Güneydoğu'da turizm yoğunluğu, otellerde rezervasyonlar doldu

DİYARBAKIR Güneydoğu Anadolu Bölgesinin turizm merkezleri olan Diyarbakır, Mardin ve Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun tercihleri ile otellerde rezervasyonlar doldu. Bölgede tesis edilen huzur ile harekete geçen valilik, belediye ve kurumlar ile turizm işletmecileri görülmesi gereken turizm haritasını çıkarıp herkesi bölgeye davet etti. Bölgede sağlanan huzur ile birlikte uzun yıllar bakir olan tarihi mekanlar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı. İşletmeciler, turistlerin mağduriyet yaşamamaları için planlarını aylara bölmesi çağrısında bulundu.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan başta Diyarbakır, Mardin ve Batman'ın Hasankeyf ilçesi, yerli ve yabancı turistlerin gözde merkezleri arasında yerini aldı. İşletmeciler, özellikle son yıllarda başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ülkelerinden de yoğun ilgi gördüklerini ifade etti. Zira bu ilgi, medeniyetlerin beşiği olan bu kentlerde otel hareketliliğine ve doluluğuna yansıdı. İşletmeciler, yoğun ilginin gerekçesini, kaliteli hizmet ve ekonomik avantaja bağlarken, turistlerin konaklama konusunda mağduriyet yaşamamaları için tatil planlarını aylara bölmeleri önerisinde bulundu.

Huzur geldi, oteller doldu

Diyarbakır'da otel işletmecisi Serdar Ay, daha önce altın üçgen diye bir proje çalışması olduğunu anımsatarak, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da bundan ötürü yoğun bir turist akını olduğunu söyledi. Bu akının hem yerli hem de yabancı turistlerden oluştuğunu belirten Ay, "Ramazan ayı olmasından dolayı otellerimizde doluluk oranları çok yüksek. Bizler, Mayıs ve Haziran ayları için hazırlık yapıyoruz. Gerçekten otellerimizde yer yok. Hem Mardin'de, hem de Diyarbakır'da. Özelinde Diyarbakır, pandemiden dolayı yaşamadığını şu an yaşamaya başladı. Yoğun bir şekilde doluluk oranları yükseliyor. Çok da talep var. Daha çok kültürel gezilere talep var. Maske olayının kalkması hem yerli, hem de yabancı turist için çok başarılı bir proje oldu. Avantajları da çok var. Çünkü vatandaş rahat etmek istiyor. Herkesi bekliyoruz. Ama öyle üst üste yığılmayacak şekilde bekliyoruz. Çünkü aynı tarihleri seçiyorlar. Onları seçtiklerinde çok yığılma oluyor. Mağduriyet oluşmaması için biraz planlarını uzun vadeye dökmeleri lazım" dedi.

"2022'de 129 bin 800 yerli turist, 9 bin 200 yabancı turist misafir etmiş bulunmaktayız"

Diyarbakır Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Veysi Kaya, 2022'de pandeminin etkisinden kurtulmakla birlikte yaklaşık olarak 129 bin 800 yerli turist, 9 bin 200 yabancı turist misafir etmiş bulunmakta olduklarını aktardı. Bu sayıların dönüşlerinin kendilerine kaliteli konaklama ve kaliteli misafirperverlik unsurlarıyla birlikte anket sonuçlarına göre geldiğini belirten Kaya, " Diyarbakır'a gelen misafirlerimizin yüzde 92,4'ü memnun bir şekilde Diyarbakır'dan ayrılmıştır. Fiyat politikamız Diyarbakır diğer illere göre daha ekonomik ve daha kaliteli bir konaklama hizmeti sunuyor. Şu anda dış ülkelere dönüp baktığımızda Almanya'dan taleplerin arttığını görmekteyiz. Avrupa'dan misafir ağırlamak bizi daha da mutlu ve daha da güvenilir bir ortamda bulunduğumuzu öne çıkarttığını görmekteyiz. Yerli, yabancı, misafirlerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen, medeniyete beşiklik yapmış, tarihi Çin Seddi ile yaşıt olan bir şehre gelin, görün yaşayın ve keşfedin çağrısıyla onları Diyarbakır'a davet ediyorum" diye konuştu.

"Turizmden umutluyuz"

Diyarbakır Otelciler ve Turizmciler Derneği Yönetim Üyesi İhsan Akkaya, "Diyarbakır'da turizm her geçen gün üstüne koyarak ilerliyor. Geçen yıla göre bu seneki rakamlarımız daha yüksek bir seviyede. Turizmden umutluyuz, inşallah bu şekilde devam eder. Bayram sezonu da açıldı, güzel olacak, yoğun talepler var. Neredeyse otelimiz tamamen dolu durumda. Rezervasyonlarımız ful gidiyor. Yüzde 80-90 doluluğu şimdiden bulmuş durumdayız" ifadelerini kullandı.

"Yüzde yüz bir doluluk oranımız var"

Mardin Turizm Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör ise, Avrupa'dan bayağı bir misafir ağırladıkları bilgisini verdi. Özellikle Almanya'dan Ramazan ayını bu şekilde geçirdiklerini ifade eden Gürgör, "Ama Ramazan'dan sonra mayıs ayında Ramazan Bayramı ile beraber doluluk oranımız yüzde 100 diyebilirim. Çünkü bayağı bir yoğunluğumuz var. Çok talep geldi. Burası Mardin her bayram olduğu gibi burası cıvıl cıvıl olacak ve yüzde yüzlük bir doluluk oranımız var. Rezervasyonlarını erken yapanlar odaları almış oldu. Şu anda bayağı bir talepte var ama maalesef misafirlerimize cevap veremez duruma geldik. Yani oda taleplerine cevap veremiyoruz" şeklinde konuştu.

"Sadece bayram için 300 binden daha fazla bir giriş çıkışımız olur"

Mardin'in etnik yapısı nedeniyle her kesimden insana hitap ettiğini belirten Gürgör, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mardin biliyorsunuz özellikli bir il hem kültürünü hem tarihini aynı anda görebilen, yaşatabilen bir şehir o açıdan ilgi odağı ve her gelen de burada büyüleniyor her kesime de hitap ettiği için. Hem kilisenin, hem camini yan yana olduğu bir il. O açıdan gelen insanlar buradan büyüleniyor ve buradaki mistik havayı solumak istiyor. Bayramda konaklama için yer bulamayınca günübirlik gelen misafir sayımız çok yüksek. Çünkü burada yer bulamayınca yakın illerde konaklama yapıp ama Mardin'de gezilerini tamamlıyorlar onun için böyle bir rakam verme çok zor. Sadece bayram için 300 binden daha fazla bir giriş çıkışımız olur".

"Bayramdan sonra büyük bir yoğunluk bekliyoruz"

Batman'ın Hasankeyf İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk de, Hasankeyf'in, hızlı bir dönüşüm gerçekleştirdiğini dile getirdi. Baraj gölü altında kalan yerleşim yerinin taşındığını belirten Öztürk, "Tarihi eserler yeni yerlere taşındı, yeni konforlu mekanlar oluşturuldu. Eskiden olduğu gibi burada turizm yine ana geçim kaynağı. Gerek yerli turist, gerekse ulusal ve uluslararası bütün misafirlerimize sezonu açıyoruz. Bayramdan sonra büyük bir yoğunluk bekliyoruz. Ramazan boyunca ışığı gördük, insanların ilgisi var" dedi.