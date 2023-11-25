Hırvatistan'da Bosna Hersek Kültür Günleri kutlamaları düzenlendi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Bosna Hersek Kültür Günleri kutlamaları düzenlendi. Etkinlik, Bosna Hersek'in Devlet Günü'nün 80. yılı ve Zagreb Boşnak Azınlık Konseyi'nin kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi, TİKA Başkan Yardımcısı ve Bosna Hersek'in Zagreb Büyükelçisi de etkinliğe katıldı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "15. Bosna Hersek Kültür Günleri" kutlamaları organize edildi.

Etkinlik, Bosna Hersek'te 25 Kasım 1943'te gerçekleştirilen Ulusal Kurtuluş Anti-Faşist Konseyinin (ZAVNOBİH) ilk oturumundan beri kutlanan "Devlet Günü"nün 80. yılı ve Zagreb Boşnak Azınlık Konseyinin (VBNMGZ) kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle VBNMGZ tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Bosna Hersek'in Zagreb Büyükelçisi Elma Kovacevic Bajtal, Aliya İzetbegoviç Vakfı Başkanı Faris Nanic, VBNMGZ Başkanı Armin Hodzic ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Kıran, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ve TİKA'nın Hırvatistan'da önemli projeleri hayata geçirdiğini, bunlardan birinin de "Bosna Hersek Kültür Günleri" kutlamalarına verdiği destek olduğunu söyledi.

Boşnakların Hırvatistan'da huzur ve barıştan yana olduğuna işaret eden Kıran, programın hayırlı olmasını temenni etti.

"TİKA ve Türkiye, küresel barışa ve istikrara katkı sağlıyor"

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik ise "TİKA ve Türkiye, bir yandan kriz bölgelerine acil ve insani yardım yaparken diğer yandan uyguladığı projelerle küresel barışa ve istikrara katkı sağlıyor." dedi.

Hırvatistan'da 116 projeyi hayata geçirdiklerini bildiren Çevik, Boşnakların sahip oldukları değerlerle dünya barışına önemli katkı sağladığını kaydetti.

Farklı etnik unsurların birlikte yaşama kültürünün gelişmesine katkı sağlayan Hırvatistan'a teşekkür eden Çevik, VBNMGZ???'nin kuruluşunun 20. yılını ve Bosna Hersek Devlet Günü'nü kutladı.