Heyelanda toprağın içinden tarih çıktı - Haberler

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Heyelanda toprağın içinden tarih çıktı

İhlas Haber Ajansı - Bülent Bostancı - Kültür Sanat
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Heyelanda toprağın içinden tarih çıktı -Bereketin simgesi tarihi obje heyelanda ortaya çıktı Bartın'ın Aşağıdere köyünde meydana gelen heyelanlı alanda yapılan çalışmalarda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen ve bereketi simgelediğine inanılan kireç taşından yapılmış Phallos türü obje bulundu.

Heyelanda toprağın içinden tarih çıktı

-Bereketin simgesi tarihi obje heyelanda ortaya çıktı

BARTIN - Bartın'ın Aşağıdere köyünde meydana gelen heyelanlı alanda yapılan çalışmalarda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen ve bereketi simgelediğine inanılan kireç taşından yapılmış Phallos türü obje bulundu.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde meydana gelen heyelan sonrası bölgede yol açma ve toprak yığınlarının kaldırılması için çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi ekiplerince iş makineleri ile yürütülen çalışmalar sırasında toprak içerisinde çapı yarım metre, uzunluğu bir metre ebatlarında olan kireç taşından yapılmış obje bulundu. Yetkililere haber verilmesi üzerine Amasra Müze Müdürlüğüne bağlı ekiplerce tarihi eser olduğu değerlendirilen obje yerinde incelendi.

Roma dönemine ait ve bereketi simgeleyen Phallos türü eserlerden olduğu değerlendirilen objenin Amasra Müze Müdürlüğüne götürülerek koruma altına alınacağı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Kültür Sanat

Toprak Kayması, Amasra, Bartın, Roma, Kültür Sanat, Haberler

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