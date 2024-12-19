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Hatay'da İnşaatta Kaya Mezarları Bulundu

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında bulunan kaya mezar odaları, müze ekiplerinin incelemesiyle görüntülendi. Yöre halkı, kaya mezarlarını merakla ziyaret ediyor.

Bina temeli esnasında bulunan merak konusu kaya mezar odaları görüntülendi

Meraklı vatandaş Zekeriya Ulaş, "Çevredeki vatandaşlarda burayı merak edip kaya mezarlarının çıktığı yere bakmaya geliyorlar"

HATAY - Hatay'da inşaat çalışmaları esnasında bulunan kaya mezar odalarının iç kısmı müze ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde devam eden inşaat çalışmalarında bina temeli kazısı sırasında kaya mezar odaları bulunmuştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, alanı koruma altına almış ve kaya mezar odalarında inceleme başlatmıştı. Ekipler tarafından kaya mezar alanından çıkarılan seramik kaplar ve lahit mezarın müzeye naklinin ardından çalışmalar tamamlandı. Ekiplerin çalışmalarını tamamladığı merak uyandıran kaya mezar odaları görüntülendi. Çevrede bulunan vatandaşlar ve işçiler, ilgiyle kaya mezarı keşfettiler. Öte yandan mezarın bulunmasıyla yarım kalan inşaatta çalışmaların önümüzdeki günlerde devam etmesi planlanıyor.

"Çevredeki vatandaşlarda burayı merak edip kaya mezarlarının çıktığı yere bakmaya geliyorlar"

Kaya mezarlarının bulunduğu alanı merak edip gelen 28 yaşındaki Zekeriya Ulaş, "Biz zaten sürekli buradan geçerek kaldığımız yere gidiyorduk. Bu alanda ticaret merkezi yapılması amacıyla kazı yapılıyordu ve en son kaldığımız yere giderken kazının durduğunu fark ettik. Kazı sırasında kaya mezarı bulunmuş ve yetkilileri aradık onlarda gelip çalışma yaptılar. Kazıyı bitirdikleri zaman bende merak edip içeri girdim ve mağara gibi olduğunu gördüm. Kaya mezarlarının bulunduğu alan bayağı geniş bir yerdi. Çevredeki vatandaşlarda burayı merak edip kaya mezarlarının çıktığı yere bakmaya geliyorlar. Bulunan kaya mezarlarını çıkarıp müzeye götürdüler" dedi.

Hatay'da İnşaatta Kaya Mezarları Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - Kültür Sanat
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