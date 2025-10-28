Hatay'da Gezen Sinema Tırı ile 'Çanakkale Son Mektup' Filmi Gösterildi

Hatay'da "Gezen Sinema Tırı" ile açık havada "Çanakkale Son Mektup" filminin gösterimi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, başta çocuklar olmak üzere herkesi ücretsiz sinemayla buluşturma hedefiyle hayata geçirilen "Gezen Sinema Tırı" Antakya ilçesi, Gülderen TOKİ Konutları'nda kuruldu.

Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Antakya Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen açık hava etkinliğinde katılımcılar "Çanakkale Son Mektup" filmini izledi.

Film gösteriminin ardından vatandaşlar, hep birlikte şarkı söyleyerek eğlendi.