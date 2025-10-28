Hatay'da Gezen Sinema Tırı ile 'Çanakkale Son Mektup' Filmi Gösterildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Gezen Sinema Tırı etkinliği kapsamında, Hatay'ın Antakya ilçesinde 'Çanakkale Son Mektup' filmi açık havada ücretsiz olarak gösterildi. Etkinliğe katılanlar, film sonrası şarkılar söyleyerek eğlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, başta çocuklar olmak üzere herkesi ücretsiz sinemayla buluşturma hedefiyle hayata geçirilen "Gezen Sinema Tırı" Antakya ilçesi, Gülderen TOKİ Konutları'nda kuruldu.
Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Antakya Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen açık hava etkinliğinde katılımcılar "Çanakkale Son Mektup" filmini izledi.
Film gösteriminin ardından vatandaşlar, hep birlikte şarkı söyleyerek eğlendi.
Kaynak: AA / Ali Küçük - Kültür Sanat