Haberler

Hatay'da Gezen Sinema Tırı ile 'Çanakkale Son Mektup' Filmi Gösterildi

Hatay'da Gezen Sinema Tırı ile 'Çanakkale Son Mektup' Filmi Gösterildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Gezen Sinema Tırı etkinliği kapsamında, Hatay'ın Antakya ilçesinde 'Çanakkale Son Mektup' filmi açık havada ücretsiz olarak gösterildi. Etkinliğe katılanlar, film sonrası şarkılar söyleyerek eğlendi.

Hatay'da "Gezen Sinema Tırı" ile açık havada "Çanakkale Son Mektup" filminin gösterimi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, başta çocuklar olmak üzere herkesi ücretsiz sinemayla buluşturma hedefiyle hayata geçirilen "Gezen Sinema Tırı" Antakya ilçesi, Gülderen TOKİ Konutları'nda kuruldu.

Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Antakya Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen açık hava etkinliğinde katılımcılar "Çanakkale Son Mektup" filmini izledi.

Film gösteriminin ardından vatandaşlar, hep birlikte şarkı söyleyerek eğlendi.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Kültür Sanat
İsrail, Gazze'yi bombalıyor! Hamas'tan ilk açıklama geldi

Hamas'tan ilk açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Milli maçta korku dolu anlar! Hakem bir anda yere yığıldı

Milli maçta korku dolu anlar! Hakem bir anda yere yığıldı
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.