Üye Girişi
Haberler

Harran Ulu Cami Restorasyonu Tamamlandı, Ziyarete Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Harran Ören Yeri'ndeki tarihi cami, restorasyon ve kazı çalışmalarının ardından ziyarete açıldı. Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, caminin ziyarete açılmasının sevindirici bir durum olduğunu belirtti. Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte Harran Ulu Cami'nin kent turizmine katkı sağlayacağı ve Şanlıurfa'daki konaklama gün sayısının artmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Harran Ören Yeri'ndeki tarihi cami, restorasyon ve kazı çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, gazetecilere, Ulu Cami'nin ziyarete açılmasının sevindirici bir durum olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden kaynaklı hasarların giderilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon ve çevre düzenlemesi yapıldığını aktaran Aslan, şunları söyledi:

"İlk etaplar tamamlandı. Şu anda da Harran Ulu Cami'deki hem kemerlerinin ayağa kalkması hem minarenin restorasyonu ziyaretçiler için alan düzenlemeleri yapıldı. ve bugün itibariyle de ziyaretçilere ücretsiz olarak açıldı. Ziyaretçilerimiz Harran Ulu Cami'yi rahatlıkla edebilecek. Bu anlamda bizim için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Moğollar tarafından yıllar önce Harran yakıldı. Bundan sonraki süreçte o 800 yıl sonrasında belki de ilk defa düzenli bir şekilde insanların içeriye girilmesini sağlayacak bir düzenleme yapıldı." dedi.

Aslan, Harran Ulu Cami'nin ziyarete açılmasının kent turizmine de katkı sağlayacağını belirterek, alanın Şanlıurfa'daki konaklama gün sayısının artmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal ise restorasyonunu tamamladıkları Harran Ulu Cami'nin ziyarete açılmasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti.

Kazıya başladıklarında üç hayallerinin olduğunu aktaran Önal, "Onlardan birisi de Harran Ulu Cami'nin kazısının ve restorasyonunun tamamlanıp ziyarete açılmasıydı. işte bugün aslında Harran için önemli bir gün. Çünkü iki kez başkent olmuş bir kent, kalıntıları toprak altında ve ziyaretçisiyle bugün Ulu Cami'yle buluşuyor. Bu da Harran'ın bayramı diyebiliriz." dedi.

Caminin ilk ziyaretçisi olan Zeynep Asya Yayla da annesiyle İstanbul'dan Harran'a geldiklerini belirterek, "Bugün buranın ilk açıldığı gün. Kültür ve Turizm Bakanlığı burayı 800 yıl sonra insanların gezmesi için açmış. Gerçekten çok mutlu olduk çok değişik bir atmosferi var güzel bir alan." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Aydın Aslan Şanlıurfa Unesco Harran Miras Dünya Cami Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

 Yeni Bakan Kemal Memişoğlu'nun 2 yıl önceki sözleri sağlıkçıları mest edecek

Yeni Bakan Kemal Memişoğlu'nun 2 yıl önceki sözleri sağlıkçıları mest edecek

Bakmadan Geçme

Klima zararlı mı? Klimanın insan sağlığına etkileri neler? Klimanın zararları nelerdir? Z kuşağı nedir? Z kuşağı kimler oluyor, özellikleri nelerdir? Suriyelilere vergi muafiyeti var mı? Suriyeliler vergi veriyor mu? Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhidi ne zaman ve ne için söyleriz? Kelime-i şehadet ve Kelime-i tevhid ne demek? Kabine Toplantısı Gündemi 2 Temmuz: TÜİK enflasyon rakamları, memur zammı ve en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson-Jake Paul maçı neden ertelendi? Mide yanması neden olur? Mide yanması nedir ve tedavileri nelerdir? Mide yanması belirtileri! Avusturya- Türkiye maçı bilgileri! Avusturya- Türkiye maçı nasıl izlenir? Canlı ve şifresiz izleme linki! TÜİK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI? Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 Haziran ayı enflasyon oranı beklentisi nedir? 20 bin öğretmen ataması mülakatları ne zaman? 20 bin öğretmen ataması mülakatları nasıl olacak? Sözleşmeli öğretmen mülakat yeri sorgulama ekranı! ABD seçimleri ne zaman? ABD Başkanlık seçimi hangi tarihte? ABD Başkanlık seçiminde adaylar kim? Ters Yüz 3 ne zaman çıkacak? Inside Out (Ters Yüz) 3 ne zaman vizyona girecek, vizyon tarihi belli mi? TRT 1 frekans bilgileri güncelleme nasıl yapılır? TRT 1 frekans numarası kaç? Y kuşağı hangi yıllara ait, özellikleri neler? Y kuşağı kimler oluyor? Beşiktaş, Anderson Talisca'yı aldı mı? Talisca Beşiktaş'a mı geliyor?
Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title