Haluk Levent, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu

Şarkıcı Haluk Levent, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldı.

Sanatçı Haluk Levent, Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Batı Park'ta on binlerce hayranıyla buluştu.

Konserde Haluk Levent, "Aşkın Mapushane", "Ankara", "Bu Şehir", "Zor Aşk" gibi şarkılarının yanı sıra "Annemin sevdiği türküler" dediği "Bahçe Duvarından Aştım", "Halimem" gibi türküleri de seslendirerek Samsunluları coşturdu.

Yeni evli Dilhan-Emir Sandıkçı çiftini sahneye alan Haluk Levent, çiftle çiftetelli oynadı. Dilhan Sandıkçı, konserde gelin çiçeğini sahneden seyircilerin arasına atarak düğün ritüelini de gerçekleştirdi.

Haluk Levent, konserini elinde dalgalandırdığı Türk bayrağı eşliğinde söylediği "İzmir Marşı" ile sonlandırdı.

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