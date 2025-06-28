Haluk Levent, Düğün Çiftine Balayı Hediyesi Verdi

Haluk Levent, Düğün Çiftine Balayı Hediyesi Verdi
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Samsun Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Haluk Levent, düğünlerinden çıkarak konsere gelen çifti sahneye davet ederek onlarla dans etti ve 5 günlük balayı tatili hediye etti.

SAMSUN Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci gününde sahneye çıkan şarkıcı Haluk Levent, konserine düğünlerinden çıkıp gelen çifti sahneye davet etti. Çiftle çiftetelli oynayan Levent, onlara 5 günlük balayı tatili sözü verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Batı Park'ta konser veren Haluk Levent, on binlerce hayranıyla buluştu. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Levent, zaman zaman türkülere de yer verdi. 'Aşkın Mapushane', 'Ankara', 'Zor Aşk' gibi şarkıların yanı sıra 'Annemin Sevdiği Türküler' dediği 'Bahçe Duvarından Aştım', 'Halimem' gibi türküleri de söyleyen sanatçı, Samsunlulara müzik dolu bir akşam yaşattı.

Dilhan ve Emir Sandıkçı çiftinin düğünlerinden çıkıp konsere geldiğini öğrenen Haluk Levent, onları sahneye davet etti. 'Samanyolu' şarkısı eşliğinde dans eden çiftle sahnede çiftetelli de oynayan Levent, izleyicilerinden büyük alkış aldı. Dilhan Sandıkçı, sahnede gelin çiçeğini seyircilere attı. Sanatçı, yeni evli çifte düğün hediyesi olarak 5 günlük balayı tatili sözü verdi. Haluk Levent, konserini elinde Türk bayrağıyla söylediği 'İzmir Marşı' ile sonlandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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